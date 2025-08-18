El jubilado, de 88 años, escuchó ruidos extraños en el fondo de su casa ubicada en el partido de Berisso, pasadas las dos de la mañana del domingo. Al levantarse para comprobar qué sucedía, vio a dos desconocidos que forzaban la puerta trasera y rompían los vidrios para entrar.

Los intrusos lo amenazaron a los gritos, según relató, y en ese momento tomó un viejo revólver calibre .22 que guardaba en la vivienda de calle 24, entre 125 y 125, y efectuó varios disparos.

Las detonaciones fueron suficientes para que los hombres huyeran corriendo, sin llevarse nada.

Tras un rastrillaje realizado por el personal del Comando de Patrullas, no se logró dar con los sospechosos ni se registraron personas heridas.

En el procedimiento, la Policía secuestró el arma utilizada, un revólver calibre 22 con cinco municiones y una vaina servida, debido a que el propietario no contaba con la documentación legal correspondiente para su tenencia.

