La ANSES confirmó que el pago de jubilaciones y pensiones mínimas comenzará el martes 9 de diciembre, según la terminación del DNI. Con el aumento del 2,34%, el haber mínimo queda en $340.879,59.

A ese monto se suman el bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, lo que eleva la acreditación total a $581.319,38.

El calendario confirmado por ANSES establece que:

DNI terminados en 0 y 1 cobran el 9 de diciembre .

. 2 y 3, el 11 de diciembre .

. 4 y 5, el 12 de diciembre .

. 6 y 7, el 15 de diciembre .

. 8 y 9, el 16 de diciembre.

El reintegro de hasta $120.000: cómo funciona y quiénes lo cobran

El beneficio que impulsa Capital Humano junto a ANSES vuelve a tomar protagonismo en diciembre. Se trata de un reintegro automático por compras con tarjeta de débito, disponible para jubilados y pensionados de todos los haberes, tanto mínimos como máximos.

No requiere inscripción previa. Cada compra genera una devolución bancaria que impacta en un plazo de 24 a 48 horas.

El esquema oficial contempla:

20% de reintegro en compras en comercios esenciales.

en compras en comercios esenciales. 5% adicional para quienes pagan con la billetera BNA+ del Banco Nación.

para quienes pagan con la billetera del Banco Nación. Tope mensual de $120.000 por persona .

. Devolución directamente en la cuenta donde se deposita la jubilación.

En un mes donde se paga el haber actualizado, el aguinaldo y el refuerzo previsional, esta devolución funciona como un alivio adicional para los gastos de fin de año.

Qué compras generan reintegro

El beneficio se aplica exclusivamente en consumos con tarjeta de débito en:

Supermercados

Almacenes

Verdulerías

Carnicerías

Panaderías

Autoservicios y comercios de cercanía adheridos a la red de débito

Quedan afuera las compras con tarjeta de crédito, billeteras virtuales no vinculadas a la cuenta previsional y pagos sin soporte físico.