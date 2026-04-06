Tras la resolución de la paritaria el mes pasado, trabajadores judiciales de los 20 departamentos nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) que dirige Hugo Russo llevarán a cabo este miércoles 8 de abril una jornada de protesta ante presuntos incumplimientos en materia laboral de la Suprema Corte.

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El reclamo apunta a visibilizar y exigir al máximo tribunal provincial soluciones urgentes ante “el incumplimiento de compromisos de mejora de la carrera judicial y el deterioro de las condiciones laborales”.

Bajo las consignas de “Carrera judicial, seguridad y crisis de infraestructura”, la jornada se desarrollará con diversas modalidades según cada departamental incluyendo asambleas, recorridas y actividades de difusión de problemática ante la sociedad.

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“La Suprema Corte está incumpliendo compromisos asumidos para mejorar la carrera judicial, en un contexto de fuerte deterioro salarial que afecta a todo el escalafón, especialmente a las categorías iniciales”, denunciaron desde la AJB en un comunicado.

En ese marco, cuestionaron la postura de los jueces de “no participar de la paritaria ni resolver los temas que están a su alcance” hechos que para el gremio “demuestran una gravísima insensibilidad hacia quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales” alertaron.

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Entre los principales reclamos de los judiciales ante el tribunal están en el de la carrera Judicial, donde exigen la implementación de la subcategoría E para trabajadores con menos de 10 años de antigüedad y el pago de la permanencia en todos los cargos del escalafón, y la demanda de una solución definitiva para que jubilados y pensionados puedan percibir las subcategorías correspondientes al Acuerdo 4093.

Por otro lado reclaman sobre mesas técnicas. En ese sentido, solicitan la institucionalización de la mesa técnica de carrera judicial para reformas integrales y la creación de una mesa específica para abordar los graves problemas de infraestructura que afectan a las dependencias. También piden por la cobertura de todos los cargos vacantes en las dependencias judiciales, respuestas ante los episodios de inseguridad en las sedes judiciales y solicitan el respeto de la jornada laboral establecida.