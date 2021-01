A través de una nota firmada por el secretario General de la AJB, Pablo Abramovich, se hizo hincapié en la "demora irrazonable" en la que incurrió el gobierno provincial para darle continuidad a la negociación salarial de la última etapa del año.

Esta demora en las negociaciones, opinaron, "no tiene justificación y resulta inaceptable. Pasaron casi veinte días desde la última reunión y la convocatoria no aparece. Por la falta de continuidad en el diálogo paritario tuvimos que cerrar el año con una medida de fuerza y esperamos que se produzcan avances para no tener que retomar las medidas los primeros días de febrero”, resaltó Abramovich.

El objetivo es llegar a un acuerdo que garantice que los salarios de los judiciales no queden por debajo de la inflación. Por ello piden que la paritaria cierre entre el 27% y la inflación registrada durante el año 2020 que fue de 36,1%.

Asimismo, reiteraron la exigencia de incluir en la negociación la consolidación de un cronograma de recomposición del poder adquisitivo del salario que permita poner un freno al proceso de deterioro salarial operado durante los años 2018 y 2019.

También piden por la restitución del 3% de antigüedad respecto de los períodos que al día de la fecha se liquidan por debajo de ese porcentaje.

Desde la AJB explicaron que la misma se inició el 9 de diciembre de 2020 y trajo como consecuencia "una nueva pérdida del poder adquisitivo del salario de las trabajadores judiciales".

Según señalaron, luego de esa primera instancia negocial, el Poder Ejecutivo convocó a una nueva reunión para el 29 de diciembre y "frente al rechazo de la propuesta salarial por insuficiente hasta el día de la fecha no se ha formalizado nueva convocatoria para continuar las negociaciones pendientes", denunciaron.