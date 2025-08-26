Juegos Bonaerenses 2025: La Provincia giró los fondos a los municipios y estas son los montos para cada uno
Los giros totalizarán más de $480 millones. Son aportes no reintegrables para organizar la etapa local.
El gobernador Axel Kicillof le puso la firma al decreto para distribuir los fondos correspondientes a los Juegos Bonaerenses entre los municipios. Se trata de $480.614.000,00 que se repartieron entre las comunas para que costeen la etapa local del certamen.
El decreto 2081/2025 se publicó este martes en el Boletín Oficial y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los recursos en tres categorías: dos corresponden a las disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y la tercera a las de cultura.
Los aportes son de carácter no reintegrables que la Provincia le manda a las comunas para solventar la etapa local de la competencia que cuenta con una participación récord de 480 mil personas.
Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, está en marcha el desarrollo de las etapas regional e interregional, que definirán a los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.
Lista completa
- Adolfo Alsina: $ 2.048.000,00
- Alberti: $ 1.105.000,00
- Almirante Brown: $ 11.375.000,00
- Ameghino: $ 2.281.000,00
- Arrecifes: $ 1.677.000,00
- Avellaneda: $ 5.663.000,00
- Ayacucho: $ 3.490.000,00
- Azul: $ 4.247.000,00
- Bahía Blanca: $ 5.426.000,00
- Balcarce: $ 3.689.000,00
- Baradero: $ 1.920.000,00
- Benito Juárez: $ 3.597.000,00
- Berazategui: $ 13.298.000,00
- Berisso: $ 3.009.000,00
- Bolívar: $ 3.662.000,00
- Bragado: $ 3.073.000,00
- Campana: $ 2.187.000,00
- Cañuelas: $ 3.528.000,00
- Capitán Sarmiento: $ 1.223.000,00
- Carlos Casares: $ 3.253.000,00
- Carlos Tejedor: $ 2.021.000,00
- Carmen De Areco: $ 1.386.000,00
- Castelli: $ 1.409.000,00
- Chacabuco: $ 3.965.000,00
- Chascomús: $ 2.993.000,00
- Chivilcoy: $ 4.379.000,00
- Colón: $ 2.165.000,00
- Coronel De Marina L. Rosales: $ 1.735.000,00
- Coronel Dorrego: $ 2.032.000,00
- Coronel Pringles: $ 2.122.000,00
- Coronel Suárez: $ 2.911.000,00
- Daireaux: $ 2.459.000,00
- Dolores: $ 2.726.000,00
- Ensenada: $ 3.622.000,00
- Escobar: $ 4.946.000,00
- Esteban Echeverría: $ 6.442.000,00
- Exaltación De La Cruz: $ 2.170.000,00
- Ezeiza: $ 3.805.000,00
- Florencio Varela: $ 9.981.000,00
- Florentino Ameghino: $ 1.640.000,00
- General Alvarado: $ 2.881.000,00
- General Alvear: $ 1.186.000,00
- General Arenales: $ 2.114.000,00
- General Belgrano: $ 2.053.000,00
- General Guido: $ 903.000,00
- General Lamadrid: $ 1.437.000,00
- General Las Heras: $ 1.380.000,00
- General Lavalle: $ 994.000,00
- General Madariaga: $ 2.114.000,00
- General Paz: $ 1.667.000,00
- General Pinto: $ 2.242.000,00
- General Pueyrredón: $ 11.073.000,00
- General Rodríguez: $ 4.381.000,00
- General San Martín: $ 9.911.000,00
- General Viamonte: $ 2.381.000,00
- General Villegas: $ 3.064.000,00
- Guaminí: $ 2.209.000,00
- Hipólito Yrigoyen: $ 1.646.000,00
- Hurlingham: $ 5.298.000,00
- Ituzaingó: $ 6.018.000,00
- José C. Paz: $ 7.964.000,00
- Junín: $ 4.623.000,00
- La Costa: $ 4.042.000,00
- La Matanza: $ 28.586.000,00
- La Plata: $ 15.762.000,00
- Lanús: $ 8.586.000,00
- Laprida: $ 1.677.000,00
- Las Flores: $ 2.453.000,00
- Leandro N. Alem: $ 2.226.000,00
- Lincoln: $ 3.536.000,00
- Lobería: $ 2.488.000,00
- Lobos: $ 2.486.000,00
- Lomas De Zamora: $ 12.204.000,00
- Luján: $ 4.635.000,00
- Magdalena: $ 1.798.000,00
- Maipú: $ 1.621.000,00
- Malvinas Argentinas: $ 9.494.000,00
- Mar Chiquita: $ 2.330.000,00
- Marcos Paz: $ 2.638.000,00
- Mercedes: $ 2.989.000,00
- Merlo: $ 11.904.000,00
- Monte: $ 1.579.000,00
- Monte Hermoso: $ 1.366.000,00
- Moreno: $ 9.851.000,00
- Morón: $ 7.316.000,00
- Navarro: $ 1.780.000,00
- Necochea: $ 3.929.000,00
- 9 De Julio: $ 3.521.000,00
- Olavarría: $ 5.193.000,00
- Patagones: $ 2.546.000,00
- Pehuajó: $ 3.667.000,00
- Pellegrini: $ 1.354.000,00
- Pergamino: $ 4.483.000,00
- Pila: $ 1.037.000,00
- Pilar: $ 7.824.000,00
- Pinamar: $ 2.487.000,00
- Presidente Perón: $ 3.226.000,00
- Puán: $ 2.223.000,00
- Quilmes: $ 10.722.000,00
- Ramallo: $ 2.503.000,00
- Rauch: $ 1.920.000,00
- Rivadavia: $ 2.476.000,00
- Rojas: $ 2.381.000,00
- Roque Pérez: $ 1.709.000,00
- Saavedra: $ 2.300.000,00
- Saladillo: $ 2.626.000,00
- Salliqueló: $ 1.453.000,00
- Salto: $ 2.555.000,00
- San Andrés De Giles: $ 1.827.000,00
- San Antonio De Areco: $ 2.131.000,00
- San Cayetano: $ 1.340.000,00
- San Fernando: $ 5.593.000,00
- San Isidro: $ 6.852.000,00
- San Miguel: $ 6.506.000,00
- San Nicolás: $ 4.634.000,00
- San Pedro: $ 2.691.000,00
- San Vicente: $ 2.869.000,00
- Suipacha: $ 1.269.000,00
- Tandil: $ 5.057.000,00
- Tapalqué: $ 1.543.000,00
- Tigre: $ 8.644.000,00
- Tordillo: $ 715.000,00
- Tornquist: $ 1.841.000,00
- Trenque Lauquen: $ 3.669.000,00
- Tres Arroyos: $ 3.520.000,00
- Tres De Febrero: $ 9.246.000,00
- 25 De Mayo: $ 2.738.000,00
- Vicente López: $ 6.123.000,00
- Villarino: $ 2.340.000,00
- Zárate: $ 3.764.000,00
