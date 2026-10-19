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Con el acto de apertura oficial en el Paseo Hermitage de Mar del Plata, desde este lunes (19 de octubre) más de 30 mil finalistas de los 135 municipios de la Provincia inician una semana de emoción con la etapa de cierre de los Juegos Bonaerenses 2026.

La ceremonia, encabezada por el gobernador Axel Kicillof junto a parte de su gabinete, contará con un show de cierre para la presentación de la edición 35 del certamen con Tiago PZK.

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La competencia se extiende desde este lunes hasta el viernes 23 de octubre y reunirá a más de 30.000 finalistas de un total de 504.000 inscriptos en toda la Provincia de Buenos Aires, un récord de convocatoria.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque precisó que la inversión destinada a los Juegos Bonaerenses supera los $21.000 millones que, según argumentó, la Provincia financia a los municipios para afrontar gastos de organización, traslado y alojamiento de las delegaciones, entre otros requerimientos.

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Juegos Bonaerenses: 117 disciplinas en 66 escenarios

La oferta de actividades se organiza en torno a las siguientes categorías principales:

Deportes Juveniles: Incluye deportes de equipo e individuales tradicionales como fútbol (en diversas modalidades), básquet (5x5 y 3x3), vóley, handball, hockey, patín, natación, atletismo, judo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, pádel, entre otros.

Personas con Discapacidad (PCD): Adaptaciones reglamentarias e inclusivas en disciplinas como atletismo, natación, boccia, tenis de mesa, entre otras.

Personas Trasplantadas: Competencias enfocadas en atletismo (1.500 m), natación (50 m) y tenis de mesa.

Personas Mayores (Adultos Mayores): Combina deportes y juegos tradicionales y de mesa (bochas, tejo, newcom, ajedrez, lotería, taba, fútbol tenis, entre otros).

E-Sports: Competiciones de deportes electrónicos.

Cultura: Propuestas artísticas tanto para juveniles como para adultos mayores, incluyendo teatro, literatura, danza, música, artes plásticas, fotografía y pintura.