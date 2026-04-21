El gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial con la medida cautelar que dictó el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que se restituya el programa “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales.

Ads

El magistrado se expidió sobre la presentación colectiva de cinco trabajadores de la economía popular que se vieron perjudicados con la eliminación del programa que anunció el Ministerio de Capital Humano el 7 de abril pasado. El monto que cobraban sería reemplazado por vouchers de capacitación laboral.

Puede interesarte

Cabe recordar que Volver al Trabajo se creó en reemplazo del Potenciar Trabajo y congeló el monto de la remuneración de $78 mil en diciembre de 2023.

Ads

A más de dos años de la aplicación del nuevo programa, la cartera a cargo de Sandra Petovello anunció que la prestación finalizaba el 9 de abril, lo que desató una serie de protestas de organizaciones sociales.

Los cinco denunciantes plantearon en sede judicial que se encuentran “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural" y que no cuentan con una "inserción formal en el mercado de trabajo". Además sostuvieron que la prestación del programa es su "principal o único ingreso".

Ads

Frente a la denuncia, el juez federal de Campana le ordenó al Estado Nacional que "mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multas) por cada día de retardo”.