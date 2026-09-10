El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín continúa con el juicio oral contra el exintendente de Pilar Nicolás Ducoté y otras nueve personas, en una causa que investiga el presunto manejo irregular de fondos públicos enviados por la Nación al municipio entre 2016 y 2019.

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La investigación apunta a tres convenios firmados en 2016 para la ejecución de obras y programas en el distrito: una planta de tratamiento cloacal en el barrio Peruzzotti, trabajos de urbanización en Monterrey, Derqui, y un programa de microcréditos para el mejoramiento de viviendas.

Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el presunto perjuicio ocasionado al Estado nacional alcanzaría los $460.829.737.

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Una obra certificada al 99% que todavía estaba en un taller

Uno de los principales puntos abordados durante las últimas audiencias fue la construcción de la planta depuradora de Peruzzotti.

La causa se inició a partir de una revisión de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2018 realizada por la entonces concejal Paula González, actual secretaria de Desarrollo Humano de Pilar. Según relató ante el tribunal, detectó pagos vinculados con la planta pese a que la obra no había sido emplazada en el barrio.

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La ejecución había sido adjudicada a Tordel S.A., que subcontrató a Sudamericana de Aguas para el diseño y construcción de la planta. Posteriormente, esta última empresa adquirió el módulo a Ferraro y Asociados, firma especializada en la fabricación de plantas depuradoras.

Durante las audiencias declararon representantes de las empresas involucradas. Silvio Ferraro, titular de Ferraro y Asociados SRL, sostuvo que la planta permaneció en los talleres de su empresa hasta fines de 2018 o principios de 2019, debido a que Sudamericana de Aguas no había cancelado la totalidad del pago.

Según su testimonio, también le habían informado que la entrega no se concretaba porque el Municipio había decidido cambiar la ubicación de la planta ante la oposición de vecinos a que fuera instalada en el barrio.

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Un remito incorporado al expediente indica que el módulo fue retirado finalmente en mayo de 2019.

El dato que generó especial atención durante la audiencia fue la diferencia entre el estado físico de la obra y los certificados presentados. Ariel Zitelli, presidente de Sudamericana de Aguas, y el ingeniero Hernán Beé coincidieron en que el módulo todavía se encontraba en los talleres de Ferraro cuando ya se habían certificado avances de obra del 99%.

Zitelli fue consultado específicamente por un certificado fechado en febrero de 2018 que indicaba ese porcentaje de avance. "La planta todavía no había sido retirada del taller de Ferraro", afirmó durante su declaración.

Quiénes están acusados

Además de Ducoté, el proceso alcanza al exjefe de Gabinete Juan Pablo Martignone; el exsecretario de Obras Públicas Guillermo Horacio Iglesias; la exsubsecretaria de Obras Públicas Sandra Edith Sosa; el exdirector general de Calles y Red Vial Osvaldo Nicolás Caccaviello; y Federico Iván Leonhardt, presidente de Vivienda y Hábitat Pilar Sapem.

También están acusados Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel S.A.; Norberto Fabián Giulianelli, representante técnico de esa empresa; y Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, representantes legales de la UTE Vialme S.A.

El juicio oral comenzó formalmente el 3 de agosto, con la etapa de declaraciones indagatorias. En esa instancia, Ducoté se negó a declarar.

Antes del comienzo del debate, la defensa del exintendente había solicitado suspender el proceso hasta que finalizaran distintas pericias contables relacionadas con el programa de microcréditos. El pedido fue rechazado por el TOF N°1 y posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró la presentación "inoficiosa" debido a que el debate ya se encontraba en marcha.

El tribunal continuará con la producción de prueba testimonial. La próxima audiencia fue fijada para el 22 de septiembre, cuando seguirá avanzando el proceso que busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos nacionales destinados a obras y programas en Pilar.