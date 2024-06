Durante la quinta jornada del juicio seguido al exempleado funerario Pablo Damián Grottini quien está acusado de ocasionar la muerte de los tres integrantes de su familia lloró durante uno de los testimonios.

Entre los testigos que pasaron en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, se destaca el testimonio de los médicos que atendieron a la hija adoptiva Luz Ailén Grottini, al momento de su descompensación y posterior muerte. Según su declaración, les pareció curioso el hecho de que Grottini sacara una foto a la niña mientras que ellos le practicaban RCP.

Otro momento clave de la audiencia fue por primera vez el llanto del acusado tras escuchar las palabras de una testigo propuesta por la parte acusadora. La mujer conoce a Grottini desde que este era adolescente y descree de las acusaciones.

"Teníamos una gran amistad con la familia de Damián, empezó a misionar conmigo desde que era un chico de 14 o 15 años. Es una buena persona. Voy a estar toda la vida agradecida con él, yo le debo tanto... Me protegió, me cuidó. Mientras viva voy a agradecerle todo lo que hacía por mí", explicó la mujer. "En estos dos años envejecí veinte. Damián no pudo haber hecho esto de lo que se lo acusa. No lo creí antes y no lo creo ahora", dijo.

Ante la pregunta acerca de si había algún interés económico de parte de él ya que tenía accesos a la caja de seguridad de ella y de su hermana, relató: "Le tenemos mucha confianza, jamás nos faltó nada, nunca tuvo interés económico. Damián es generoso, ponía plata de su bolsillo para comprar las cosas de la iglesia". Sobre el final de la declaración, la mujer se sintió mal y Grottini se puso de pie, y hablando por primera vez durante el juicio en voz alta le dijo: "Anita, fuerza, vas a estar bien".

Está acusado de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por el medio empleado (respecto de su hija en 2021 y de Teresita Di Martino, su madre en 2022), homicidio calificado por la alevosía y por el medio empleado (respecto de Germán Grottini, su hermano, en 2019) y daños (por ser sospechoso también de haber dado muerte a una perra de la familia), todos estas acusaciones en concurso real. El juicio continuará el martes 11 tras un cuarto intermedio. Se esperan que un total de 50 pasen por los estrados en los próximos días, informó Diario El Norte.

El tribunal está compuesto por los magistrados Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos. Hay 85 testigos citados al juicio, muchos de los cuales se desempeñan como personal de salud.

Drogar para matar, la acusación

Cabe recordar que en los tres casos, Grottini tuvo bajo su cuidado a las víctimas en el Hospital San Felipe, y las mismas habrían muerto tras recibir drogas psicotrópicas a través de la vía intravenosa.

"No tengo nada que ver. Soy inocente", había dicho tras ser detenido. También apuntó contra la fiscal: "Me culpa de ser un asesino serial, ella dijo que no tenia dudas". "Nadie escucha ni ve ni me escucha a mi ni a mis defensores. Son todas mentiras. Soy inocente", había asegurado.

La fiscal Belén Baños entiende que hubo manipulación de sueros y jeringas por parte del acusado, quien pudo haber insuflado aire en las vías para provocar las muertes.

Antes que muera la madre, personal de enfermería fue el que se percató de que había algo raro. Unos días antes, el hijo de la señora internada les había dicho que había un problema con la vía intravenosa con la que le pasaban suero. La enfermera que concurrió notó que estaba pinchada de lado a lado y que chorreaba. Estaba agujereada. Al otro día, el enfermero del turno mañana observó lo mismo.

En la habitación habrían encontrado ampollas de drogas psicotrópicas que tienen efectos sedantes, anticonvulsivos y ansiolíticos como benzodiazepinas tipo clonazepam, flunitrazepam, lorazepam, etc. Esas ampollas no pertenecerían a los lotes registrados en el Hospital, lo que depositó las sospechas en el hijo de la mujer fallecida, bajo cuyos cuidados estaba.

Tras imputarlo por el caso, en Fiscalía se percataron que el acusado había tenido bajo sus cuidados en internación a otras dos personas que fallecieron en circunstancias similares: su hija con discapacidad de 10 años, en julio de 2021; y su hermano, en julio de 2019.