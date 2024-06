Damián Grottini, acusado de un triple homicidio de su madre Teresita Di Martino, su hija adoptiva Luz Ailén y su hermano Germán, habló en el final de la ronda de testigos del juicio en su contra en la ciudad de San Nicolás.

Este jueves las partes hicieron los alegatos finales y luego los magistrados se reunirán para dictar la sentencia que será dada a conocer el 18 de junio. La fiscalía, a cargo de María Belén Baños, pidió la pena máxima.

Tomó agua varias veces, extendió su relato por casi dos horas, lloró cuando habló de la muerte de su madre y aseguró que ella era a quien más extrañaba. Contó acerca de la relación con su hermano, la calificó de muy buena.

"Todo lo que decidíamos lo consultábamos entre nosotros, entre los tres junto a mi madre. Él me aconsejaba, nunca tuvimos un problema, discutíamos, pero jamás llegamos a las manos", dijo, según el testimonio recogido por El Norte.

Ante la consulta de su abogado por el destino de los bienes de Germán, justificó las ventas en que su madre lo dispuso así porque debían desalojar el galpón que el fallecido alquilaba y que era precisamente donde se encontraban las cosas.

En cuanto al historial de las búsquedas realizadas en Internet y presentadas ante el tribunal por la Fiscalía, explicó que las hizo buscando una manera de matarse sin despertar sospechas de suicidio. "Lo de las inyecciones con agua, con aire, era para intentar quitarme la vida sin dejar rastros, para que mi madre no sospechara nada y no dejarla con esa angustia de que el hijo se mató", afirmó. "Respecto de las otras indagaciones en Google sobre tanatología, cremación, cómo eran los hornos, tiempo de descomposición de los cuerpos, por ejemplo, las hice por mi trabajo. Yo trabajo en una funeraria", manifestó Grottini.

Con relación a la Fiscalía, a la cual siempre cuestionó, el acusado aseguró: "A las pocas horas de haber fallecido mi madre la fiscal me dijo: 'Sos un asesino serial, no me cabe ninguna duda".