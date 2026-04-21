En la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, prevista para este martes, uno de los momentos más esperados será la declaración de Gianinna Maradona, quien finalmente comparecerá luego de que su testimonio fuera suspendido en la jornada anterior.

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Fuentes judiciales indicaron que la hija del ex futbolista y Claudia Villafañe podría exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Además, están citados el comisario Lucas Farías, el jefe policial Lucas Rodrigo Borge y el coordinador de la Policía Científica Cristian Méndez. La audiencia comenzará a las 10.00 y podría extenderse hasta las 17.00.

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Uno de los puntos centrales de la jornada será la posibilidad de que el neurocirujano Leopoldo Luque solicite volver a declarar e incluso protagonizar un careo con los testigos. La defensa del médico evalúa esta estrategia para refutar los testimonios y sostener su postura de inocencia en la causa por presunto homicidio simple con dolo eventual.

En audiencias anteriores, algunos de los testigos ya habían brindado detalles sobre el momento en que fue encontrado sin vida el ex capitán de la Selección argentina. El comisario Farías relató que al ingresar a la vivienda observó un “bulto prominente” sobre la cama, mientras que Borge recordó que el cuerpo presentaba una notable hinchazón abdominal.

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Por su parte, Luque ya había tomado la palabra durante la segunda jornada, donde negó irregularidades en la atención médica. “No agonizó 12 horas”, afirmó, y agregó: “A Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”.

En el banquillo de los acusados también se encuentran la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de cuidados domiciliarios Nancy Forlini.

La jornada promete ser clave en un proceso judicial que busca determinar las responsabilidades en la muerte de uno de los ídolos más grandes del deporte argentino.