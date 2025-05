El juicio oral por la muerte de Diego Maradona volvió a foja cero luego del polémico documental protagonizado por la jueza apartada Julieta Makintach. La frustración por el inédito motivo de nulidad de abogados y familiares era evidente y así lo manifestaron todos. También los imputados pese a que por ahora gozarán de un tiempo sin estar bajo el escrutinio de la justicia.

Los jueces Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro comunicaron la decisión. Frente a este escenario se pierden varias pruebas, declaraciones y hasta causas paralelas contra un testigo aunque no la parte de la instrucción, es decir, el trabajo de investigación y la acusación formal para elevar el caso a juicio. En primer lugar habrá que sortear un nuevo tribunal lo que llevará tiempo.

En las 19 audiencias desarrolladas en los Tribunales de San Isidro pasaron más de 44 testigos, entre ellos peritos, profesionales de la junta médica, familiares y cercanos a Maradona.

Uno de los puntos anulados fue la acusación contra el ex custodio del futbolista, Julio César Coria. En medio del debate, Coria había sido detenido tras dar testimonio frente al Tribunal acusado de falso testimonio. En el juicio había dicho que estuvo en la casa de Tigre hasta el día de la muerte del ex futbolista, el 25 de noviembre de 2020, pero los registros de geolocalización de su teléfono celular contradijeron su versión y lo ubicaron a kilómetros del lugar. Ahora, si el juicio vuelve a foja cero, dicha causa ya no tendría validez.

A su vez, todas las declaraciones desarrolladas a lo largo de las diversas audiencias tampoco serán tomadas en cuenta cuando se realice el nuevo juicio, por lo que todos los testigos deberán volver a dar testimonio.

Entre las declaraciones más importantes están sobre la autopsia, la agonía que sufrió Maradona, la reunión previa a la externación, la duda sobre si hacía falta operarlo, cómo vivió sus últimos días, el entorno y la historia clínica.

Acerca de los dos allanamientos llevados a cabo en la Clínica Olivos, lugar donde operaron a Maradona del hematoma subdural, y la empresa Medidom, que se encargó de la internación domiciliaria del jugador, las pruebas secuestradas tampoco serán legítimas. (Con información de NA).