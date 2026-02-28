El juicio por Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 en La Plata, se extenderá hasta el próximo 16 de marzo, cuando se conocerá el veredicto contra el imputado de 18 años, que es juzgado en el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil porque tenía 17 al momento del hecho.

La fiscal Mercedes Catani solicitó una condena de 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado. El pedido se sustenta en la aplicación de un concurso real de delitos, al imputarle "homicidio en ocasión de robo" y "robo en poblado y en banda".

Desde la defensa, en cambio, sostuvieron la teoría del homicidio culposo y un robo tentado, al considerar que no existió intención de matar. Bajo esa calificación, el planteo fue de 7 años de prisión.

Con la etapa de alegatos finalizada este 27 de febrero, el fallo se conocerá a mitad de marzo, una vez valoradas las pruebas frente a los jueces del Tribunal Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro.

El ataque ocurrió el 25 de febrero de 2025 en la esquina de avenida 72 y calle 25, cuando Kim estaba junto a su mamá, Florencia Barraza, dentro de un Fiat Palio rojo. Delincuentes las interceptaron para robar el vehículo, obligaron a la mujer a bajar, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

La nena viajaba en el asiento trasero con el cinturón puesto. Según la reconstrucción del caso, intentó descender, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras. Finalmente, los asaltantes la abandonaron en el lugar.

La fuga terminó cuando los ladrones chocaron contra un poste de luz y el auto cayó en una zanja. Luego escaparon hacia un descampado antes de que llegara la Policía.

En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.