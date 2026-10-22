El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, determinó que el veredicto del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se conocerá el 22 de diciembre a las 12 horas.

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La decisión fue comunicada tras la finalización de la audiencia de este jueves, en la cual las defensas del coordinador de enfermería, Mariano Perroni, y del enfermero Ricardo Omar Almirón presentaron sus alegatos de clausura. Durante la jornada, las hijas del exfutbolista hicieron uso de la palabra antes del cierre del proceso. “Se me hace muy difícil. Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá. Lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga la justicia que se merece, como cualquier persona”, expresó Dalma.

Este proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales en torno al fallecimiento del ídolo deportivo. Entre los principales acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini. Todos ellos enfrentan cargos vinculados a la atención médica brindada al paciente durante sus últimos días de vida.

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Durante el desarrollo del debate, las posturas de la querella y la fiscalía marcaron el ritmo de las acusaciones. El abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona, solicitó penas severas para los principales imputados. En su alegato, pidió 15 años de prisión para Luque, 12 años para Forlini y 10 años para Cosachov, al considerar que son responsables del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Asimismo, la representación de las hijas de Maradona solicitó 5 años de prisión para el psicólogo Díaz, mientras que para el coordinador de Enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón requirió una pena de 4 años y 6 meses. En un movimiento relevante dentro del juicio, el equipo legal de Burlando desistió de presentar acusaciones contra el médico clínico Pedro Di Spagna, solicitando formalmente su absolución, postura que coincidió con la de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

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Por su parte, los fiscales ya habían presentado sus propios pedidos de pena con anterioridad. En su requerimiento, solicitaron 12 años de prisión para Leopoldo Luque, 10 años para Nancy Forlini y 8 años para Agustina Cosachov. En cuanto al resto de los imputados, el Ministerio Público Fiscal pidió 5 años de cárcel para Carlos Díaz y 4 años para Mariano Perroni y Ricardo Omar Almirón, completando así el esquema de acusaciones que el tribunal deberá evaluar para dictar su sentencia definitiva antes de fin de año.