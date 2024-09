A lo largo de 2023, Argentina enfrentó una alarmante realidad, con 2.046 homicidios dolosos y 3.955 muertes viales. Sin embargo, un dato aún más perturbador surgió en el análisis de las estadísticas: el número de suicidios. Con 4.195 casos registrados, lo que representa un aumento del 6% con respecto al año anterior, esta crisis se convirtió en una de las mayores preocupaciones en salud pública.

El pasado miércoles 11 de septiembre, la situación adquirió una gravedad aún mayor cuando tres personas se suicidaron en un solo día en el Tren de la Línea Roca, un trágico recordatorio de la magnitud del problema. Este evento destacó la urgencia de abordar el tema con seriedad.

En el marco del Día Mundial por la Prevención del Suicidio, conmemorado el 10 de septiembre, la Subsecretaria de Salud Mental de la Provincia, Julieta Calmels, encabezó la presentación de la campaña “Desactivemos el Silencio”. Esta iniciativa busca aumentar la conciencia sobre la salud mental y proporcionar recursos cruciales para enfrentar la creciente tasa de suicidios en nuestra Provincia.

En esta entrevista con LANOTICIA1.COM, Calmels profundiza en los objetivos de la campaña y las estrategias que se están implementando desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para abordar de manera efectiva esta crisis que afecta a todo el territorio bonaerense.

El 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Podrías explicarnos en qué consiste?

El Día Internacional de Prevención del Suicidio se celebra cada año a nivel mundial. En nuestra Provincia, lo acompañamos con la campaña "Desactivemos el Silencio", que se desarrolla en colaboración con varios ministerios. Esta iniciativa forma parte de un trabajo continuo que impulsó Axel Kicillof para abordar la prevención del suicidio, una problemática que fue tabú durante mucho tiempo y sobre la que ha sido difícil hablar abiertamente.

¿Cómo fue recibida esta campaña? Sabemos que están trabajando en una red para abarcar toda la provincia, lo cual debe ser bastante complejo, ¿no?

Sí, es un desafío complejo y doloroso, sobre todo porque en momentos de crisis suelen aumentar los casos de suicidio e intentos de suicidio. Lamentablemente, es probable que este año Argentina reciba noticias negativas en este tema. Por eso, es fundamental reforzar las estrategias de prevención y cuidado. Una idea clave, que se ha trabajado durante mucho tiempo a nivel mundial, es romper con la creencia de que el suicidio está relacionado únicamente con problemas de salud mental. Antes se pensaba que sólo se prevenía desde este ámbito, vinculado a la depresión, por ejemplo. Aunque la salud mental juega un papel importante, el suicidio también tiene que ver con muchas otras circunstancias de la vida.

Algo que me asombró fue que este miércoles 11 de septiembre se reportaron tres suicidios en el tren Roca. ¿Cómo estamos este año en particular? Da la sensación de que hay más noticias sobre estos casos

Bueno, por un lado, se habla más del tema, y en cierto modo eso es positivo porque permite generar alertas y no ignorar una situación tan grave. Sin embargo, también parece haber un aumento en los casos. Las estadísticas oficiales sobre suicidios suelen tardar en llegar, ya que requieren la certificación de defunciones y otros procedimientos complejos. Pero, sí, todo indica que hay un incremento. Si miramos momentos de crisis económica a lo largo de la historia, siempre vemos un aumento de estas situaciones.

Desde la provincia de Buenos Aires han decidido visibilizar esta problemática. ¿Están llevando adelante esta batalla solos, o reciben apoyo de Nación?

No, lamentablemente no hay apoyo de Nación. De hecho, las políticas nacionales han empeorado la situación. Un ejemplo claro es que dejaron de entregar medicamentos oncológicos y psicofármacos a través de la ADAPTE, lo que afectaba a unas 3.000 personas en nuestra provincia. Esto fue discontinuado de un día para el otro. Hay un abandono total de las políticas efectivas de prevención, más allá de hablar del tema. No hay programas concretos, recursos humanos, ni medicamentos cuando se necesitan.

¿Y desde la Provincia qué están haciendo al respecto?

En la provincia estamos ampliando el sistema de salud, aumentando las camas de internación en los hospitales. Ya lo hicimos al inicio de la gestión de Axel, con un incremento del 60%, y seguimos ampliando tanto los recursos humanos como las camas. Además, tenemos un programa de salud mental en escuelas secundarias, llamado "Salud mental es entre todos y todas", que trabaja temas de prevención inespecífica del suicidio. Este programa busca abordar situaciones de dolor antes de que se agraven y generar estrategias colectivas de cuidado, junto con el apoyo de profesionales, tratamientos y medicamentos cuando son necesarios.

¿Qué podemos hacer si un ser querido, amigo o conocido nos manifiesta que tiene intenciones de quitarse la vida?

Lo primero es acompañar, estar presentes y prestar mucha atención. Es fundamental creerle a la persona; la idea de que son llamados falsos de atención es un mito. Cualquier manifestación de profundo dolor o pérdida de interés en la vida debe tomarse en serio. Acompañar también implica acercar a esa persona a los servicios de salud, donde podrá recibir apoyo especializado. En la provincia tenemos una línea gratuita, el 0800 222 5462, a la que se puede llamar para orientación o acceso a tratamientos. Además, en la página web hay un listado de espacios de atención por municipio.

¿Creés que la situación económica y social actual, con tanta violencia y dificultades para llegar a fin de mes, influye en que algunas personas tomen decisiones tan extremas como el suicidio?

Sí, sin lugar a dudas. Te lo digo con total certeza porque, a lo largo de la historia, siempre ha sido así. Estamos viviendo una situación económica muy crítica, sumada a la falta de un proyecto de país, lo que genera no solo carencias materiales, sino también una sensación de falta de futuro. Por eso, desde nuestra provincia estamos actuando de manera activa para abordar esta problemática y ampliar todos los procesos de ayuda y atención.