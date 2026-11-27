En las instalaciones del Club Tigre Junior, ubicado en el centro de la ciudad, el intendente Julio Zamora participó del lanzamiento de la revista "Vientos de Cambio". De la lucha por la defensa de la soberanía a la recuperación de la esperanza" De Frente al Futuro, una publicación de ensayo político y reflexión estratégica, que busca consolidar un espacio plural de debate colectivo. Allí, el jefe comunal dijo que "Axel Kicillof es la mejor alternativa para conducir el rumbo de la Argentina en los próximos años".

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"Tenemos la necesidad de pensar el futuro desde una mirada común. Esto nos obliga a tener este diálogo y a recorrer con mucha prudencia un camino virtuoso para generar confianza en la ciudadanía. Estos meses que vienen debemos definir una alternativa política que permita dejar atrás la exclusión y la marginalidad del gobierno de Javier Milei", continuó Zamora.

Luego dijo: "Estamos aproximándonos a distintos compañeros que forman parte del movimiento peronista, con agrupaciones y dirigentes, en este caso en el marco de la presentación de una revista del Movimiento De Frente al Futuro que, a través de José Campagnoli, se presenta acá en Tigre por primera vez".

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Por otra parte, al ser consultado por las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O) Zamora explicó: "Es una herramienta fundamental de la que siempre participamos, muchas veces con trampa por parte de los sectores que son opositores a nuestro espacio político, pero creemos que es algo clave a la hora de definir liderazgos".

El evento se llevó adelante en horas de la tarde con una gran convocatoria de organizaciones sociales, políticas, militantes y vecinos de distintos puntos del distrito. Allí, compartieron sus palabras al público los disertantes: Julio Zamora, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud del Municipio de Tigre, Carolina Hernandorena; y el dirigente de MDF, José Cruz Campagnoli.

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"Fue un evento muy emocionante, con la presencia de Julio Zamora que es un gran compañero y que tiene mucho para aportar al proyecto nacional de la Argentina. Me llena de entusiasmo porque es un momento para pensar ideas o hacia dónde vamos con el futuro que tiene el país, la región y el mundo. Esto se construye con la participación de los compañeros, los intendentes y de aquellos que están siendo agraviados por Javier Milei. Sabemos que con un triunfo más del gobierno actual no hay Argentina", expresó Campagnoli.

Ante la consulta por la reelección de intendentes, Campagnoli aseguró: "Esto lo dijo Axel Kicillof varias veces; creemos que tiene que modificarse la ley actual que le pone un límite porque es el pueblo quien tiene que elegir a sus representantes y no una normativa limitante. Si algún jefe comunal no hizo bien su tarea, es la ciudadanía la que debe elegir si lo quiere o no. Por lo tanto estamos convencidos de que la reelección para los intendentes debe salir".

La nueva edición de la revista De Frente al Futuro propone analizar el nuevo escenario político continental y reflexionar sobre la soberanía en distintas dimensiones: geopolítica, económica, energética, alimentaria, cultural y digital, fundamentales para pensar en los desafíos de nuestro tiempo y construir una perspectiva de futuro para el país y la región.