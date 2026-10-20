"El programa (Remediar) constituye una herramienta imprescindible que garantiza el derecho a la salud y permite que sectores vulnerables accedan a medicación esencial de manera gratuita. En Tigre -durante 2025- más de 50.000 vecinos recibieron estos fármacos, pero durante este año solo recibimos poco más de 10 botiquines de los 397 del año anterior”, sostuvo Julio Zamora.

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"El Municipio no se opone a mecanismos de control o auditoría. Desde ya que acompañamos toda iniciativa que tenga como objetivo optimizar la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, es imprescindible que estos procesos no tengan consecuencias en la salud de la población", sentenció.

La Resolución 1477/2026 -publicada en el boletín oficial- indica que el Ministerio de Salud Nacional derogó el listado de medicamentos que se entregaban a centros de atención y hospitales. Los mismos tenían como destino la comunidad que se atiende en nosocomios públicos de los diferentes distritos del país: eran 160 y solo quedaron 6.

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Mediante esta “reestructuración del programa sanitario”, el Gobierno de Javier Milei deja al descubierto necesidades básicas que tienen que ver con el acceso a la salud para mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y adolescentes.

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