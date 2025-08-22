El Municipio de Tigre inauguró la Pista de Atletismo "Abel Acevedo", ubicada en el Polideportivo Sarmiento en el centro de la ciudad. El intendente Julio Zamora encabezó el acto oficial donde remarcó que el nuevo espacio amplía la oferta deportiva para toda la comunidad y será una herramienta de inclusión social.

"Es una gran noticia para todo el deporte de Tigre porque esta pista va a ser un nuevo escenario para muchos jóvenes que se integran al atletismo. Abel Acevedo fue un hombre común que se ocupó de los chicos humildes, en un lugar precario pero puso su esfuerzo y vocación. Agradecemos a la Asociación Atlética de El Talar y a la Asociación Atlética Almirante Brown porque fueron los inspiradores de esta obra", afirmó el jefe comunal.

Luego, agregó: "Estuvo la Federación Metropolitana de Atletismo, que ven en este espacio un lugar para el desarrollo de distintas competencias. El deporte tiene un contenido social importantísimo como la cultura y la educación. Son los tres ejes que venimos trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado y vamos a seguir en este camino".

Con una extensión de 400 metros y 6 carriles, es la primera pista de atletismo homologada internacionalmente en zona norte. El espacio permitirá que vecinos y vecinas practiquen disciplinas como jabalina, lanzamiento de bala, salto con garrocha, en largo y alto.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, dijo: "Estamos orgullosos, es un día histórico para el deporte del Municipio. Seguimos apostando en la materia de infraestructura. Para el intendente Julio Zamora esto es un pilar fundamental para que los vecinos y vecinas puedan tener un establecimiento cerca, hacer actividad física y llevar una vida saludable".

La jornada de presentación inició con el desfile de abanderados de los 18 polideportivos junto a la bandera argentina. Luego, se entonó el himno nacional y se proyectó un video de las propuestas deportivas que brinda el Municipio a la comunidad.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: "Con muchísima alegría estamos inaugurando junto a la comunidad la primera pista de atletismo del Municipio. Era un sueño ambicioso cuando lo pensamos con el intendente Julio Zamora pero los tigrenses somos persistentes y se concretó".

El acto continuó con el corte de cinta que dio por inaugurada la pista y se descubrió una placa conmemorativa al vecino Abel Acevedo y posteriormente el intendente entregó un reconocimiento a la familia Acevedo. La actividad culminó con una prueba que dieron diferentes atletas en las disciplinas de lanzamiento, saltos y carreras distancias de 50, 100 y 400 metros. Estuvieron presentes la Federación Metropolitana de Atletismo, Asociación Atlética de El Talar y la Asociación Atlética Almirante Brown.

Rubén Acevedo, hijo de Abel, mencionó: "Sentimos orgullo y una gratitud inmensa que hayan pensado en el nombre de mi papá para honrarlo con la pista homologada. Trasciende más allá de lo personal, es un tributo por el trabajo y la dedicación que siempre tuvo él hacia nuestra comunidad. Esperemos que este espacio se pueda disfrutar, se forjen muchos sueños y nuevas relaciones sociales".

Abel Acevedo fue un vecino formador y referente del atletismo en el distrito. Fundó la Agrupación Atlética El Talar, una institución asociada a la Federación Atlética Metropolitana (FAM), la cual se caracteriza por fusionar acciones sociales alineadas con el deporte de alto rendimiento.