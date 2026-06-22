Un piloto de TC Mouras fue detenido en Junín acusado de integrar una banda que intentó cometer un robo boquetero en un comercio dedicado a la venta y reparación de maquinaria agrícola. El procedimiento se realizó durante la madrugada de un feriado y terminó con varios sospechosos arrestados y una importante cantidad de herramientas secuestradas.

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Según informó el portal Uno Arrecifes, el detenido es Ramiro De Bonis, de 28 años y oriundo de Ciudad Evita. El hecho ocurrió alrededor de la 1.20 de la madrugada del pasado lunes, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en inmediaciones de la avenida Doctor Benito de Miguel al 700, en la ciudad de Junín.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera observaron un Volkswagen Gol Trend blanco y a varios hombres en actitud sospechosa. De acuerdo con la investigación, dos de ellos intentaron escapar en el vehículo, aunque fueron interceptados a pocos metros.

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Durante la persecución, uno de los ocupantes descartó prendas de vestir y guantes. Posteriormente, los agentes identificaron a uno de los detenidos como Ramiro De Bonis, quien inicialmente habría proporcionado una identidad falsa.

Herramientas y logística para el robo

De acuerdo con la información publicada por el medio local, en el automóvil los sospechosos transportaban barretas, masas, cortafierros, pinzas, una cámara endoscópica, auriculares con micrófono, una escalera telescópica y guantes, elementos que los investigadores consideran compatibles con un intento de robo mediante la modalidad conocida como "boquete".

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Los pesquisas creen que el objetivo de la banda era acceder a la caja fuerte del establecimiento aprovechando el feriado y la menor circulación de personas.

Poco después, otro operativo permitió interceptar un Ford Fiesta Kinetic blanco que circulaba sin patente e intentó darse a la fuga. En ese vehículo viajaban otras cuatro personas, quienes también fueron aprehendidas. Según la Policía, todos formarían parte de la misma organización.

Los antecedentes que menciona la investigación

Siempre de acuerdo con la información publicada por Uno Arrecifes, De Bonis ya había sido investigado años atrás en una causa por robo ocurrida en un country de Canning. El portal señala que aquella investigación derivó posteriormente en un acuerdo judicial abreviado.

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Ahora, el piloto vuelve a quedar bajo la lupa de la Justicia en una causa que busca determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos detenidos en Junín.

Los investigadores analizarán los teléfonos celulares secuestrados y otros elementos incautados para reconstruir los vínculos entre los integrantes del grupo y establecer cómo se organizó el presunto golpe. La causa continúa en etapa de investigación y quedó en manos de la Justicia bonaerense.