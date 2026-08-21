Junto a líderes políticos de la región, Kicillof participa del Tercer Congreso Panamericano en Montevideo
El encuentro, que comenzará este viernes y se extenderá durante tres días, contará con representantes de diferentes países, entre ellos el ex presidente de Chile Gabriel Boric, el ex mandatario de Colombia Ernesto Samper.
Axel Kicillof desembarcará este viernes en Uruguay para participar del Tercer Congreso Panamericano en Montevideo, un evento reunirá a cerca de un centenar de referentes progresistas de la región.
Entre los invitados figuran la dirigente chilena Jeannette Jara, la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, ex mandatario de Chile Gabriel Boric, y parlamentarios del Partido Demócrata de los Estados Unidos.
El Gobernador bonaerense (y aspirante a la candidatura presidencial en 2027) formará parte de la delegación argentina junto al diputado nacional y ex canciller Jorge Taiana y el representante argentino en el Parlamento del Mercosur, Gabriel Fuks.
El congreso abordará temas como integración económica, reindustrialización, soberanía digital, seguridad, multilateralismo y políticas de bienestar, bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”.
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