Axel Kicillof desembarcará este viernes en Uruguay para participar del Tercer Congreso Panamericano en Montevideo, un evento reunirá a cerca de un centenar de referentes progresistas de la región.

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Entre los invitados figuran la dirigente chilena Jeannette Jara, la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, ex mandatario de Chile Gabriel Boric, y parlamentarios del Partido Demócrata de los Estados Unidos.

El Gobernador bonaerense (y aspirante a la candidatura presidencial en 2027) formará parte de la delegación argentina junto al diputado nacional y ex canciller Jorge Taiana y el representante argentino en el Parlamento del Mercosur, Gabriel Fuks.

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El congreso abordará temas como integración económica, reindustrialización, soberanía digital, seguridad, multilateralismo y políticas de bienestar, bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”.

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