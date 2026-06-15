Mauricio Macri ya tiene fecha de llegada a Mar del Plata, en un contexto sensible en la relación entre el PRO y Javier Milei. Será el próximo 26 de junio, en el marco de la gira “El próximo paso”, acompañado por el Intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo, Soledad Martínez y Fernando De Andreis.

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El desembarco del líder del partido amarillo no será una simple escala, sino que utilizará a La Feliz como plataforma para mostrar músculo ante un Gobierno Nacional que se hunde junto al escándalo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

De esta manera, Macri jugará a dos puntas: si avance en negociaciones con los libertarios de cara a 2027, buscará tener mejores lugares en las listas; si el Gobierno sigue en declive, podrá mostrar al PRO como alternativa.

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Muchos de sus partidarios ya han tomado posición con respecto a cada una de las opciones; el vidalismo no quiere negociar con Milei, mientras que otros sectores, como por ejemplo el del propio Montenegro, han mostrado un acercamiento significativo.



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