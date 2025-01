Con la mirada puesta en las elecciones intermedias, La Libertad Avanza (LLA) busca consolidarse como espacio político, por lo que la secretaria general de presidencia encabezó en la ciudad balnearia, el primero de los actos de una recorrida que incluye todo el territorio nacional.

Vale destacar que aunque Karina Milei omitió referirse a candidaturas, los trascendidos la señalan como cabeza de lista para disputar la gobernación de la Provincia en 2027. Ante cientos de personas y acompañada de Martín Menem, la presidenta de LLA arengó a la militancia en el Centro Gallego de Mar del Plata.

También fueron parte, el titular del espacio en Provincia, Sebastián Pareja, y Alejandro Carrancio, diputado provincial y referente del espacio en la ciudad costera.

“Muchas gracias Mar del Plata. No sé si ustedes saben, pero mi madre es de esta ciudad, y pasé muchos años de mi vida aquí. Muchas gracias por este cálido recibimiento”, destacó Karina Milei ante unos 300 militantes.

El acto se llevó a cabo en el Centro Gallego de Mar del Plata .

Y continuó: “Estas reuniones siempre me llenan de emoción, porque me permite agradecer a todos los que han trabajado con esfuerzo y dedicación. Como siempre digo, solos no hubiésemos podido llegar a donde llegamos”.

"Estamos viendo cómo La Libertad Avanza sigue creciendo, y nuestro mayor logro es haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso ha generado confianza en millones de argentinos que se dan cuenta de que el país mejora cuando hacemos lo que debemos hacer”, aseguró la funcionaria.

“Seguiremos diciendo la verdad y ayudando a los argentinos, pero enseñando que el Estado no debe estar en el medio, porque mientras menos Estado haya, mejor nos irá", enfatizó la hermana del presidente durante el acto.

"Gracias a todos los jóvenes que impulsaron este gran espacio. Ustedes hicieron conocido a Javier Milei. Durante la pandemia, convencieron a sus padres y abuelos de escuchar nuestras ideas. Ustedes son lo más importante que tenemos, y su entusiasmo nos lleva a seguir trabajando por un futuro mejor”.

En esa línea, el titular de la cámara de Diputados llamó a los jóvenes a "llevar las ideas de la libertad a las universidades". Y subrayó: "Peleen en esos antros porque ahí también se construye el futuro de la Argentina. Si tenemos universidades para enseñar las ideas del socialismo, termina mal. Vayan a fondo, vayan por las universidades y lleven las ideas del presidente Milei".

“Estoy emocionado por el crecimiento de La Libertad Avanza. Este es un momento histórico porque el partido trasciende a las personas, que es como debe ser”, puntualizó Menem.

Y aseguró: “Nuestra tarea es clara: desregular la economía, bajar impuestos y, de esta manera, impulsar el crecimiento económico. Ningún país ha prosperado sin estabilidad monetaria, y ese es nuestro punto de partida”.

Finalmente, Sebastián Pareja puntualizó sobre educación, inseguridad y salud en la Provincia: "Sabemos que son desafíos enormes, pero tenemos el compromiso y la convicción de transformar la realidad de cada bonaerense", dijo el líder del partido en el distrito.

“Este equipo va a hacer a la provincia de Buenos Aires grande otra vez. VLLC!!!”, aseguró uno de los principales armadores del partido en su cuenta de X, en una imagen en la que posa junto a Karina Milei, Martín Menem y el diputado Alejandro Carrancio.

Este equipo va a hacer a la provincia de Buenos Aires grande otra vez. VLLC!!!@JMilei pic.twitter.com/QNKyJj1gSW — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 14, 2025

"El kirchnerismo convirtió a la provincia de Buenos Aires en el bache de nuestro país y en el basural de América Latina. Vinimos a cambiar esa maldita realidad porque los bonaerenses de bien nos merecemos otra cosa. VLLC!", sentenció Pareja.