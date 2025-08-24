Durante una “Jornada de Formación de Fiscales” organizada por La Libertad Avanza en La Matanza, Karina Milei reapareció en público, en medio del escándalo e investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Vinimos para que no roben más”, lanzó ante más de 8.000 asistentes, según cifras difundidas por el espacio libertario.

8000 FISCALES LISTOS PARA TERMINAR CON EL KIRCHNERISMO PARA SIEMPRE. VLLC!! pic.twitter.com/eaqmaeURuc — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) August 23, 2025

El evento reunió a figuras de peso de LLA y aliados, entre ellos los candidatos José Luis Espert, Diego Santilli y Sebastián Pareja. También estuvieron Leila Gianni, postulante a concejal de La Matanza, y Martín Menem.

Desde el escenario, la funcionaria agradeció la masiva convocatoria y reforzó el mensaje central: “Lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”.

Más tarde, en X, celebró la movilización: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”.

