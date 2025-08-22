Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) buscado en el marco de una denuncia por presuntos sobornos por parte de la Droguería Suizo Argentina, fue allanado en el country.

Por orden de la Justicia Federal se le secuestró el celular aunque el exfuncionario no fue detenido. Spagnuolo estaba circulando en un automóvil. Así, se cumplió la medida ordenada por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, que lleva la investigación. Además del teléfono, también se secuestró una computadora y documentación.

La investigación, impulsada por el fiscal Picardi cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.

Este viernes por la mañana, se secuestraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en manos de uno de los dueños de la Suizo Argentina, Emmanuel Kovalivker.

La fuerza de seguridad continuó con la búsqueda de Spagnuolo cuando el exdirector de la ANDIS no fue encontrado en los domicilios registrados a su nombre.

