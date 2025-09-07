Karina Milei votó en Vicente López con una nutrida custodia: Se sacó selfies pero no brindó declaraciones
“No hablo chicos”, dijo la hermana del Presidente quien decidió no hablar con la prensa.
La hermana de Javier Milei emitió su voto en el colegio Pedro Poveda de Vicente López. Karina Milei llegó con una gran cantidad de custodia y solo atinó a sacar selfies con algunos ciudadanos.
“No hablo chicos”, fue la declaración que soltó. De esta manera, se convirtió en la única referente política que no emitió declaraciones en estas elecciones.
En medio de la polémica por las acusaciones de coimas en discapacidad, el padrón donde figura su nombre fue escrachado con el “3%”, a modo de chicana.
