La hermana de Javier Milei emitió su voto en el colegio Pedro Poveda de Vicente López. Karina Milei llegó con una gran cantidad de custodia y solo atinó a sacar selfies con algunos ciudadanos.

“No hablo chicos”, fue la declaración que soltó. De esta manera, se convirtió en la única referente política que no emitió declaraciones en estas elecciones.

"Es así"



La respuesta de Karina Milei luego de que un militante libertario le dijera que "ella puede caminar las calles y Cristina no". #EleccionesEnPBA pic.twitter.com/Mj16Pukcn8 — Corta (@somoscorta) September 7, 2025

En medio de la polémica por las acusaciones de coimas en discapacidad, el padrón donde figura su nombre fue escrachado con el “3%”, a modo de chicana.

