La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este domingo 26 de octubre en el colegio Pedro Poveda de Vicente López, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Ads

La hermana del presidente Javier Milei concurrió al establecimiento de votación con custodia aunque menor que la desplegada en las elecciones del 7 de septiembre.

Cuando se disponía a votar, saludó a las autoridades de mesa pero una fiscal no le extendió la mano.

Ads

“Que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar”, fue la breve declaración que soltó ante la nutrida prensa que la esperaba.

El comicio se desarrolla con tranquilidad en todo el país, y se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse a partir de las 21 horas.

Ads

Puede interesarte