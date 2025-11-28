“Abrimos este encuentro, un espacio de debate e intercambio de experiencias para pensar nuevas prácticas y políticas que construyan una provincia más justa. La Argentina funciona mejor si tiene Obra Pública, si tiene Centros de Desarrollo Infantil como los que estamos haciendo con el Gobernador Kicillof después del abandono de Milei, si hay universidades, una red sanitaria y espacios de salud mental”, destacó Katopodis.

Ads

Y añadió: “El enfoque de la infraestructura tiene que ir hacia sociedades del cuidado, con espacios que reciben y abrazan a nuestras comunidades. Nuestras ideas, nuestras propuestas son mejores que las de ellos. Estamos seguros de eso, por eso vamos a seguir repensando un Estado cercano y con mejores respuestas”.

Por su parte, el Intendente Otermín sostuvo: “Frente a un Estado Nacional que desertó, nosotros estamos convencidos de que tenemos que defender y también resignificar las obras que hacen a la dignidad de las personas. Por eso este ámbito para pensar y proponer una comunidad mejor, y el reconocimiento a las mujeres y compañeras que se ponen al frente de espacios de cuidados”.

Ads

A su vez, la Ministra de Género Estela Díaz compartió un mensaje en la apertura: “La verdad que es muy importante cómo la provincia de Buenos Aires viene asumiendo cada vez mayor compromiso, propuestas y articulación en relación a definir la agenda del cuidado bonaerense. Sabemos que esto lo hacemos en un contexto nacional absolutamente adverso, con un gobierno que, lejos de cuidar, abandona”.

Ads