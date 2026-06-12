El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó en Alberti una jornada de trabajo, junto a instituciones de Bragado, Chacabuco y Junín, para presentar los avances de la licitación del Tramo V con el que se completará el Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado.

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“Venimos realizando presentaciones y rendición de cuentas en los territorios donde impactan estas obras, para que los municipios y especialistas puedan tener una participación conjunta y hacer un seguimiento muy riguroso de cómo se van cumpliendo las metas”, comentó Katopodis, al tiempo que dijo: “Presentamos también el Plan de Gestión del Riesgo Climático para prevenir y responder a los eventos cada vez más extremo. Este año nos enfrentamos a un nuevo episodio: el Niño que nos obliga a estar preparados en toda la región”.

Del evento participaron representantes de CARBAP; de la Federación Agraria; de la Sociedad Rural Argentina; de la Asociación de Cooperativas Argentinas; Asociación de Productores Rurales de Alberti; la Cámara de Comercio e Industria de Alberti, Bragado y Chacabuco; la Federación de Acopiadores de Granos; el Colegio de Ingenieros Agrónomos; y Agricultores Federados Argentinos.

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También, estuvieron presentes el intendente local, Jorge Gaute; el senador Provincial, Germán Lago; el intendente de Bragado, Jorge Barenghi; el director Provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; Alberto Gelené, asesor de los Comités de Cuenca Interjurisdiccionales; el presidente de ADA (Autoridad del Agua), Damián Costamagna; la directora Provincial de Desarrollo Sostenible, Débora Guerra; legisladores y legisladoras nacionales.

Con el financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Ministerio se encuentra evaluando las ofertas presentadas para la ejecución de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra emblemática que representa una de las principales políticas públicas de la provincia.

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Las obras implican una inversión total estimada de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial.

Los trabajos en estas etapas se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, compuesta por la reconstrucción de 7 puentes (5 viales y 2 de ferrocarril). En la etapa 1, se contempla el puente Cardesales, el puente vial Warnes - Seguí y el ferroviario Warnes - Seguí; en la etapa 2, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala - Coliqueo, además del puente ferroviario Irala - Coliqueo.

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En este tramo, las intervenciones apuntan a la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, contemplando de manera integral la gestión ambiental necesaria para garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.

Al finalizar su exposición, Katopodis aseguró: ““Estamos por iniciar este último paso y eso es poner en valor que la provincia de Buenos Aires, por la decisión política del Gobernador Kicillof, realiza una inversión millonaria para que la Argentina crezca, genere riquezas y que todas estas localidades puedan desarrollarse”.

Y concluyó: “Con esta obra queremos que la oportunidad que tiene nuestro país, que es enorme, sea para beneficio de todos los argentinos, y así seguir construyendo los destinos de nuestra Nación”.

El Tramo V se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.

Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión de la Provincia de Buenos Aires, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.