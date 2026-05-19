"La política tiene que ser un poco más amigable y con un poco más de buen trato. Militar tiene que ser algo que nos acaricie el corazón, que nos dé ganas”, sostuvo Gabriel Katopodis durante su intervención junto a referentes políticos de Arrecifes.

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El encuentro fue organizado a través de Método Che, que se propone abordar la innovación social, fusionando inteligencia colectiva y colaboración transdisciplinaria a través de distintas actividades que priorizan las preguntas antes que las respuestas y promueven un futuro común basado en la participación activa y la diversidad de perspectivas, se informó oficialmente.

En este escenario, Katopodis insistió en que el trabajo político debe volver a tener una dimensión concreta y cercana. “Tenemos que contarle a cada vecino y vecina qué queremos, pero cosas concretas”, aseveró.

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“Creemos con muchos compañeros el sentido de volver a tocar alguna fibra, de volver a escuchar Para cambiar la Argentina hacen falta dirigentes que quieran a su pueblo y a este país increíble que tenemos", concluyó el Ministro



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