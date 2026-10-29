“Hoy le sacamos el tapón al canal Maldonado con la demolición del viejo puente ferroviario Don Bosco, que fue el principal obstáculo para lograr que el agua circule aquel 7 de marzo”. Y continuó: “Estamos llevando adelante una de las obras hidráulicas más importantes de la provincia, con una inversión extraordinaria que hace el gobierno de Kicillof”.

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“Vinimos a dar cuenta. Estamos cumpliendo con nuestra palabra, la del intendente Federico Susbielles y la del Gobernador. Seguimos trabajando para que Bahía Blanca recupere su infraestructura y sea una ciudad más integrada, más segura y mejor preparada para el futuro”, concluyó Katopodis.

En tanto Susbielles afirmó: “Hoy es un día muy importante para Bahía Blanca porque comenzamos con la demolición del puente ferroviario, una obra fundamental que permitirá ampliar la capacidad del Canal Maldonado y mejorar la infraestructura de la ciudad”.

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Y agregó: “Estamos llevando adelante la reconstrucción de Bahía Blanca con cero pesos del Gobierno Nacional y el compromiso de la Provincia de avanzar con estas obras tan necesarias para todos los bahienses”.

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