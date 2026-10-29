Katopodis en Bahía Blanca: "Le sacamos el tapón al canal Maldonado"
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente local, Federico Susbielles, supervisaron la demolición del puente ferroviario de la calle Don Bosco, en el marco de las obras de refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado.
“Hoy le sacamos el tapón al canal Maldonado con la demolición del viejo puente ferroviario Don Bosco, que fue el principal obstáculo para lograr que el agua circule aquel 7 de marzo”. Y continuó: “Estamos llevando adelante una de las obras hidráulicas más importantes de la provincia, con una inversión extraordinaria que hace el gobierno de Kicillof”.
“Vinimos a dar cuenta. Estamos cumpliendo con nuestra palabra, la del intendente Federico Susbielles y la del Gobernador. Seguimos trabajando para que Bahía Blanca recupere su infraestructura y sea una ciudad más integrada, más segura y mejor preparada para el futuro”, concluyó Katopodis.
En tanto Susbielles afirmó: “Hoy es un día muy importante para Bahía Blanca porque comenzamos con la demolición del puente ferroviario, una obra fundamental que permitirá ampliar la capacidad del Canal Maldonado y mejorar la infraestructura de la ciudad”.
Y agregó: “Estamos llevando adelante la reconstrucción de Bahía Blanca con cero pesos del Gobierno Nacional y el compromiso de la Provincia de avanzar con estas obras tan necesarias para todos los bahienses”.
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