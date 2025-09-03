Katopodis en San Martín: "El domingo se decide si estamos a favor de la Industria Nacional o de la timba financiera"
El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos encabezaron el acto por el Día de la Industria en San Martín junto al ex Diputado Sergio Massa; la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Trabajo, Walter Correa; la candidata a senadora provincial, Malena Galmarini; y el Intendente Fernando Moreira.
“En la Argentina de Milei los únicos que están pagando el ajuste son los empresarios, los industriales y los laburantes ”, sentenció Gabriel Katopodis, candidato a diputado provincial por la Primera Sección.
Y añadió: "Estamos convencidos de que vamos a salir de ésta, le vamos a encontrar solución a todos los problemas en los que nos metió este gobierno. Lo que nos hace una gran Nación es la industria argentina, las universidades, las PyMEs, el INTI, el INTA y los centros tecnológicos que tenemos”.
“El 7 de septiembre se decide si estamos a favor de la Industria Nacional o de la timba financiera; si estamos a favor del trabajo argentino o regalamos los recursos de la Patria; y si queremos un modelo de desarrollo o un plan de ajuste. El domingo el pueblo argentino va a volver a poner en orden las prioridades. Merecemos un rumbo de trabajo y producción y ciencia”, finalizó el Ministro.
