“En la Argentina de Milei los únicos que están pagando el ajuste son los empresarios, los industriales y los laburantes ”, sentenció Gabriel Katopodis, candidato a diputado provincial por la Primera Sección.

Y añadió: "Estamos convencidos de que vamos a salir de ésta, le vamos a encontrar solución a todos los problemas en los que nos metió este gobierno. Lo que nos hace una gran Nación es la industria argentina, las universidades, las PyMEs, el INTI, el INTA y los centros tecnológicos que tenemos”.

“El 7 de septiembre se decide si estamos a favor de la Industria Nacional o de la timba financiera; si estamos a favor del trabajo argentino o regalamos los recursos de la Patria; y si queremos un modelo de desarrollo o un plan de ajuste. El domingo el pueblo argentino va a volver a poner en orden las prioridades. Merecemos un rumbo de trabajo y producción y ciencia”, finalizó el Ministro.

