El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, confirmó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzará con la participación de Aubasa en el proceso de concesión de corredores viales nacionales.

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En ese contexto, Katopodis informó que se solicitó la intervención de las Defensorías del Pueblo como veedores para garantizar la “plena transparencia” en la adjudicación de las concesiones.

Según denunció, el proceso presenta irregularidades. “A pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego”, advirtió, y consideró que esas modificaciones “desvirtúan” la competencia y generan dudas sobre la equidad del sistema.

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La decisión de impulsar a Aubasa como oferente busca posicionar a la empresa estatal bonaerense en la disputa por corredores clave, por donde circula cerca de un millón de usuarios diarios. Katopodis defendió su gestión al asegurar que se trata de una firma “superavitaria”, con estándares de servicio comprobables en trazas como la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2.

Desde la administración provincial cuestionan el estado de las rutas nacionales, al que califican como “deplorable”, y responsabilizan al gobierno central por la falta de inversión en infraestructura vial.

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En esa línea, Katopodis apuntó directamente contra el esquema que impulsa la Nación y advirtió sobre un posible impacto en los usuarios. “Hay una clara intención de recaudar más”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de nuevos peajes o aumentos en las tarifas.

Además, el ministro cuestionó el destino de los recursos nacionales vinculados al sector, como el impuesto a los combustibles, y acusó a la administración de Milei de no haber ejecutado obras pese a contar con financiamiento específico para ese fin.

Frente a ese escenario, el funcionario contrapuso el modelo de Aubasa, al remarcar que reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento, como una alternativa a lo que considera un enfoque orientado a la recaudación.

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