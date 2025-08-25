El ministro de Infraestructura bonaerense y candidato a senador provincial por la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis, abrió la recta final de la campaña con una recorrida en estaciones de tren, una práctica que viene repitiendo desde 2007. Esta vez lo hizo en Moreno, donde conversó con vecinos que comenzaban su jornada laboral.

Como en cada campaña, desde 2007, arrancamos estos últimos 14 días bien temprano en las estaciones de tren.



Acá, en #Moreno, hablamos con la gente que sale a remarla todos los días. Quieren vivir mejor y para eso, lo primero, es que la plata alcance. Tan básico y necesario como… pic.twitter.com/EsmBqkXqrv — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 25, 2025

“Como en cada campaña, arrancamos estos últimos 14 días bien temprano en las estaciones de tren. Acá, en Moreno, hablamos con la gente que sale a remarla todos los días”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Katopodis aseguró que los trabajadores le expresaron que quieren “vivir mejor” y que lo más urgente es que “la plata alcance”, algo que consideró “tan básico y necesario como eso”.

En su mensaje, el funcionario y candidato de Fuerza Patria apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional: “Cada vez les queda más claro que este modelo económico no los incluye, ni a ellos ni a sus familias”. Finalmente, Katopodis remarcó la importancia de las elecciones: “El 7 de septiembre hay que ponerle un freno a Milei”, concluyó.

