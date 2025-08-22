En el marco de la recorrida, Gabriel Katopodis sentenció: “Mientras Milei frena todas las obras en rutas de la Argentina y pone en riesgo tu vida, acá hay un gobernador como Kicillof y una intendenta como Mariel que todos los días hacen obra pública y transforman sus ciudades”.

Y añadió: “Estamos ampliando la Ruta Provincial 24 en Moreno, entre la Autopista Acceso Oeste y la Avenida Derqui, con dos carriles por mano, banquinas, iluminación y dársenas. Una obra para que circules mejor por tu ciudad, que mejora la conectividad regional y la seguridad vial”.

Las intervenciones en la Ruta 24 permitirán mejorar la conectividad regional y las condiciones de seguridad vial de los usuarios, reduciendo costos de transporte y tiempos de viaje. Los trabajos impactarán positivamente en la conectividad con José C. Paz, la seguridad y la circulación de más de 20 mil vehículos que transitan por este corredor diariamente, se informó oficialmente.

Las obras se extienden a lo largo de 9 kilómetros y consisten en la construcción de calzadas separadas y banquinas, además de la ejecución de dársenas destinadas a movimientos de giros y detención del transporte público de pasajeros. Además, incluyen la semaforización de intersecciones, obras hidráulicas, refugios peatonales y tareas integrales de demarcación horizontal, señalamiento vertical y aéreo, e iluminación.



