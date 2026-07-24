La mamá de Ana "Anita" Peralta Rondanina, la adolescente que murió tras un trágico choque en la Ruta Provincial 88, entregó un petitorio al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, para reclamar la construcción de la Autovía 88.

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Según informó el medio local NdeN, el funcionario provincial asumió el compromiso de impulsar la elaboración de un proyecto técnico como primer paso hacia la concreción de la obra.

El encuentro se desarrolló durante la visita de Katopodis a Necochea. Andrea Rondanina estuvo acompañada por su hija Sofía y le entregó un documento fechado el 23 de julio que reúne los antecedentes del reclamo, el respaldo institucional de distintos sectores y más de 25.000 firmas de apoyo, conseguidas a través de una campaña ciudadana.

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"No queremos una muerte más en la Ruta 88", sostiene el petitorio, que plantea que la transformación del corredor en autovía es una necesidad para miles de vecinos que diariamente utilizan el camino para trabajar, estudiar, recibir atención médica o desarrollar actividades productivas.

El reclamo nació tras la tragedia ocurrida en el kilómetro 55 de la Ruta 88, donde perdió la vida el remisero Santiago Irigoyen y resultó gravemente herida Anita, quien falleció cuatro días después en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. La adolescente regresaba a Necochea luego de disputar un torneo de vóley representando al club Once Unidos.

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Durante la reunión, Andrea transmitió al ministro que el pedido trasciende cualquier diferencia política y responde a una demanda histórica de toda la región.

"Acá no me importan las banderas políticas. Esto es un derecho a la vida. Le prometí a mi hija que lo iba a intentar", expresó tras el encuentro.

De acuerdo con lo publicado por NdeN, el petitorio también recuerda que el Concejo Deliberante de Necochea aprobó en distintas oportunidades decretos y resoluciones para solicitar la construcción de la autovía. Además, menciona la audiencia pública realizada en 2021 y las iniciativas impulsadas por otros municipios del sudeste bonaerense.

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El documento sostiene que más de 100 personas murieron en siniestros viales sobre la Ruta 88 durante los últimos 30 años, una cifra que refuerza el reclamo de vecinos, instituciones, clubes, entidades educativas, cámaras empresarias y dirigentes de distintos espacios políticos.

Tras recibir la presentación, Katopodis se comprometió a avanzar con la contratación de una consultoría para actualizar los estudios y antecedentes existentes, con el objetivo de elaborar un proyecto integral que permita luego gestionar el financiamiento necesario para ejecutar la obra.

Andrea aclaró que el ministro no anunció el inicio inmediato de la construcción, aunque valoró el compromiso asumido.

"Él se comprometió a hacer el proyecto. No me puede decir que ya va a ser una realidad. Hay que empezar por algo: que sea un proyecto concreto", señaló.

La madre de Anita explicó que decidió transformar el dolor por la pérdida de su hija en una causa colectiva para evitar nuevas tragedias.

"No me va a devolver a mi hija, pero no quiero que su muerte sea en vano. Voy a luchar para que nadie más muera en esta ruta", afirmó.

Mientras tanto, la investigación judicial por el siniestro fatal continúa su curso de manera independiente. Andrea aseguró que su familia seguirá de cerca la causa para que se determinen las responsabilidades correspondientes, al mismo tiempo que mantendrá el reclamo por la construcción de la Autovía 88.