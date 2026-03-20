El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, recorrieron las obras finales del nuevo Complejo Judicial.

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“Esta es una obra que da mejores condiciones de trabajo a jueces y fiscales, y que es un paso concreto para reconstruir una justicia más eficiente y cercana a la gente”, sostuvo el ministro.

Y añadió: “Es muy grande el contraste entre la paralización de toda la obra pública por parte del Gobierno Nacional y la decisión de la Provincia de poner en valor la infraestructura para llegar con más proyectos a cada una de las ciudades”.

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La obra del Complejo Judicial se emplaza en un predio ubicado en el microcentro de la ciudad, donde se desarrolló un edificio destinado a dependencias judiciales con una superficie total de 11.800 m2 y cuatro pisos.

En el subsuelo se ejecutó el acceso vehicular, así como las alcaidías de menores y adultos y dependencias de la Corte y del Ministerio Público Fiscal; en tanto en la planta baja se dispuso el patio de acceso principal, junto con oficinas destinadas a instituciones vinculadas y una oficina de recepción de denuncias.

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Asimismo, el primer piso estará destinado al Fuero de Familia; el segundo albergará las dependencias correspondientes a los fueros Laboral, Civil y Comercial; en el tercero estará destinado el Fuero Penal —incluyendo el Juzgado en lo Correccional y los Juzgados de Garantías—, además de la Unidad de Defensa en lo Civil y Comercial del Ministerio Público Fiscal; y el cuarto piso será utilizado para terrazas técnicas, sala de máquinas y espacios de depósito, completando la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento del edificio judicial.

Actualmente, se están efectuando las tareas finales que contemplan pruebas generales de instalación eléctrica, aires y generador.

“El Complejo Judicial representa una intervención estratégica para el fortalecimiento del servicio de justicia en la ciudad y en el conjunto del Departamento Judicial Azul ya que permite concentrar en un único edificio distintas dependencias judiciales y del Ministerio Público Fiscal, favoreciendo una mayor articulación entre los diferentes fueros (Familia, Laboral, Civil y Comercial y Penal) y optimizar los procesos administrativos y de atención”, destacaron desde la cartera bonaerense.

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Asimismo indicaron que “la ubicación del edificio en el microcentro contribuye a consolidar el área como núcleo administrativo y de servicios, y promueve mejores condiciones de acceso a la justicia mediante infraestructura moderna y adecuada a las demandas actuales de la comunidad”.

Luego, Katopodis y Wesner recorrieron la obra cloacal para el barrio 10 de Junio que consiste en el tendido de 8.435 metros de cañería cloacal junto con la pavimentación de 84 cuadras en el ancho del zanjeo para el tendido.

Además, supervisaron la pavimentación de la Avenida La Rioja, entre Avenida Del Valle y Avenida Colón, que beneficiará a más de 40.000 habitantes de la ciudad.