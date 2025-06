El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, criticó con dureza al presidente Javier Milei por el veto al Decreto 424/2025, que dejaba sin efecto la Ley 27.790 aprobada para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Esa norma había creado un fondo especial de 200.000 millones de pesos para intervenir tras la devastadora inundación del 7 de marzo.

“Les volvió a mentir en la cara, los dejó tirados”, sentenció Katopodis

Durante una entrevista con Urbana Play, Katopodis denunció que “la ayuda que llegó fue parcial. Es la segunda vez que Milei le hace esto a los bahienses”. Agregó que el Gobierno nacional “vendió falsas soluciones”, paralizó obras esenciales como la de “El Cholo” y la Ruta 33, y demostró “ausencia de presencia y compromiso”.

En diálogo con Radio Con Vos, el ministro calificó el veto como una “decisión muy grave e irresponsable” y cuestionó a Milei por no salir “de las 20 manzanas del microcentro porteño”, además de acusarlo de desconocer una ley votada por el Congreso.

Katopodis explicó que el Ejecutivo nacional había enviado fondos para asistencia directa y limpieza, pero que eso no alcanza para la fase de reconstrucción. Remarcó que el monto de 200.000 millones de pesos estaba disponible y que la provincia incluso había dejado un crédito de US$ 200 millones del Banco Mundial para obras de mitigación del riesgo hídrico, del cual, según el ministro bonaerense, no se utilizó ni un dólar desde el inicio de la gestión Milei.

En respuesta, Katopodis anunció que la provincia sigue adelante con obras como la ampliación del canal Maldonado, destinada a multiplicar por tres la capacidad de absorción y circulación del agua. También señaló que la provincia ya invirtió más de 130.000 millones de pesos en la región, y ya se encuentra licitando nuevas obras para mitigar futuras emergencias.

El intendente bahiense Federico Susbielles adelantó que intentará comunicarse con Milei para gestionar la restitución de los fondos vetados. Además, el Partido Justicialista bonaerense condenó el veto, calificándolo como “fuerte con los débiles y débil con los poderosos”

Desde el Poder Legislativo, diputados y senadores del PJ y la UCR anticiparon que buscarán revertir el veto en el Congreso.