Gabriel Katopodis y el intendente de General Rodríguez, Mauro García, recorrieron los avances de las obras de pavimentación de la Av. Teresa Mastellone y la construcción de la nueva Casa de la Provincia.

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Los funcionarios supervisaron los trabajos de pavimentación de la Avenida, una obra que había sido paralizada por el Gobierno Nacional y que la Provincia continúa ejecutando.

En el marco de la recorrida, Katopodis dijo: “Mastellone es un corredor que vincula y genera un acceso estratégico para el desarrollo productivo de esta ciudad. Será una nueva circunvalación paralela a la Ruta 7 y la Ruta 6, y que conecta con la Av. Balbín hasta la Ruta 24”.

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“Estamos terminando una obra que Milei frenó, cancelando la posibilidad de que toda esta región tenga inversiones y más fuentes de trabajo. Cuando hay buena calidad de vida es porque hay infraestructura y eso es lo que estamos demostrando en cada rincón de la provincia”, aseveró Katopodis.

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