Katopodis y Nardini visitaron la obra de readecuación del nuevo Hospital Universitario Malvinas Argentina
El Ministro de Infraestructura bonaerense y el Intendente local recorrieron los trabajos de readecuación del nuevo centro de salud, ubicado en la localidad de Ing. Pablo Nogués. "La motosierra de Milei pone en riesgo el sistema de salud de cada ciudad", dijo el funcionario de Axel Kicillof.
"Es el sistema de salud de cada ciudad el que empieza a estar en situación de riesgo frente a un modelo nacional que acecha a los municipios. Milei decidió desfinanciar el Hospital Universitario de Malvinas Argentinas (HUMA), una obra que hoy estamos terminando desde la provincia junto al Intendente Leo Nardini. Este edificio va a integrar en un solo lugar servicios claves para la comunidad: internación, odontología, oftalmología, diabetología y rehabilitación”, expresó Gabriel Katopodis.
“Esa ‘motosierra’, que era una frase de campaña, hoy está dejando un tendal de obras paradas que pegan en la vida de los bonaerenses”, añadió el Ministro.
La obra del HUMA, que se realiza en conjunto con el Municipio, contempla la construcción del primer piso con la totalidad del sector de internación, junto con la instalación de servicios correspondientes que tendrá una superficie de 4.400 m² y acceso desde los núcleos verticales públicos generales.
Asimismo, cuenta con áreas de apoyo de recepción de pacientes, con circulaciones diferenciadas con relación al personal y a servicios de apoyo dentro de cada sector, se informó oficialmente.
