El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el Encuentro Bonaerense Emprendedor, una jornada organizada para celebrar la entrega del crédito N°500.000 de Provincia Microcréditos, la empresa de microfinanzas de la banca pública destinada a financiar proyectos de trabajadores y trabajadoras independientes.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Con esta política queda de manifiesto cuál es para nosotros el papel de la banca pública bonaerense: acompañar a quienes producen para potenciar un desarrollo inclusivo con justicia social”. “Los microcréditos son una herramienta concreta de inclusión financiera que permite a los trabajadores independientes adquirir maquinaria, vehículos o mejorar la infraestructura que necesitan para fortalecer y hacer crecer sus emprendimientos”, agregó.

“En este momento de crisis en nuestro país, en el que incluso los bancos achican sus estructuras y cierran sucursales, la rentabilidad del Banco Provincia se vuelca directamente en beneficio de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Por eso, mientras aumentamos la entrega de microcréditos, sostenemos los mejores descuentos con Cuenta DNI y fortalecemos nuestra presencia territorial con sucursales y cajeros en toda la provincia de Buenos Aires”.

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¡El @bancoprovincia alcanzó los 500.000 microcréditos entregados! Un verdadero hito de la banca pública que no especula y trabaja para sus verdaderos dueños, los vecinos y vecinas que todos los días se esfuerzan para salir adelante. Detrás de este instrumento de inclusión hay más que un número, hay miles de historias como la de Marta, que logró mejorar su lavadero industrial en Navarro gracias a @pMicrocreditos. Necesitamos que esta herramienta tan importante para la producción y el desarrollo forme parte de un país que progrese, donde haya salarios dignos y a la gente le alcance para vivir mejor. Eso es lo que Milei no entiende y lo que tenemos que construir de cara al futuro. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 22, 2026

El encuentro se desarrolló en la localidad de City Bell, La Plata, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el titular de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, bajo el lema “500 mil créditos, 500 mil historias”. Allí se reunió a trabajadores independientes de distintos municipios bonaerenses que desarrollan actividades de producción, comercio y servicios, agro y agroecología y emprendimientos asociativos. En ese marco, se entregó un reconocimiento a Marta Ferzzola, una emprendedora de Navarro que accedió al crédito número 500.000 para mejorar las capacidades de su lavadero industrial.

Por su parte, Cuattromo remarcó: “Desde el Banco Provincia creemos que las finanzas tienen que estar al servicio de la producción, el trabajo y las oportunidades de nuestra gente: estos créditos son una palanca para quienes quieren crecer y emprender en los 135 municipios”. “Hoy celebramos junto a quienes, a pesar de un contexto muy adverso, siguen apostando a la inversión y la concreción de sus emprendimientos”, señaló.

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Provincia Microcréditos es la principal empresa de microcréditos del país y una herramienta que funciona como una red de contención frente a otros modelos financieros de sobreendeudamiento. En los últimos seis años otorgó 260.000 créditos -el doble de los entregados durante sus 11 años anteriores- por un total de $1,5 billones, facilitando a emprendedores la compra de insumos, mercadería y equipamiento.

Al respecto, Formento sostuvo: "Alcanzar este hito demuestra la profunda transformación que iniciamos hace seis años para poner a esta empresa al servicio del desarrollo productivo y la generación de empleo en la provincia". "En este período duplicamos la cantidad de clientes y mantuvimos los costos financieros más bajos del mercado: en un contexto macroeconómico desafiante, reconvertimos al microcrédito en una herramienta concreta de política pública", agregó.

Por último, Kicillof remarcó: “La política económica del Gobierno nacional les juega en contra a quienes producen y emprenden: no alcanza con el esfuerzo individual, se necesita también un mercado interno fuerte y salarios dignos que permitan sostener el consumo, vender y crecer”. “Necesitamos un modelo económico nacional que se saque de encima la lógica de la motosierra y que apueste a la producción, el trabajo y el desarrollo integral de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina”, concluyó.