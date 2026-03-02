Este lunes a las 18.00, el mandatario bonaerense Axel Kicillof abrirá en La Plata el 154° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, y en su discurso combinará críticas a Javier Milei y definiciones de gestión, intentando mostrarse como presidenciable de cara a 2027.

Vale destacar que el Gobernador llegará a esta instancia en un escenario interno marcado por fuertes pujas con el cristinismo duro, encarnado actual por La Cámpora, entre otros sectores.

En este sentido, Kicillof buscará hacer equilibrio entre mantener a la tropa y, a la vez, apuntalar su figura como nuevo referente del espacio opositor a nivel nacional.

Milei este domingo disparó con munición gruesa contra el kirchnerismo, a quien eligió para antagonizar con vistas a su búsqueda de reelección. En este sentido, acusó a dirigentes peronistas de burros, corruptos, burócratas, entre otros motes.

