Axel Kicillof junto al intendente Federico Susbielles, brindaron durante la tarde de este martes una conferencia en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal de Bahía Blanca.

Las 10 medidas anunciadas para los vecinos de Bahía Blanca

1 - Trasnferencia al Municipio de lo 10 mil millones de pesos girados por Nación

"Le requerimos un mínimo de 10.000 millones de pesos para atender las cuestiones de urgencia, en aquel momento la transferencia se realizó y así como la recibimos la estamos transfiriendo al municipio de Bahía en el día de hoy. Seguramente mañana van a contar con esos recursos para toda la inversión y todo el movimiento que tiene que hacer el municipio en estos días que son enormes esfuerzos en materia financiera.

2 - Líneas de crédito blando del Banco Provincia

Destinadas a familias, empresas, comercios, pymes y microemprendimientos. Cuentan con tasa subsidiada y 12 meses de gracia. Los montos ascienden hasta $10 millones para familias y hasta $40 millones para empresas.

3 - Provincia Compras

El portal del Banco Provincia ofrecerá para Bahía Blanca y otras zonas en emergencia 36 cuotas sin interés en la compra de electrodomésticos y equipamiento. Implica una inversión de la banca pública de $30.000 millones y estará disponible a partir de este miércoles 12.

"Esto es importante porque hay una web que hoy es líder bancaria en portales bancarios para la compra de diferentes productos. En el caso de electrodomésticos o diferentes productos que tengan que ver con lo que se ha perdido durante la inundación, Provincia Compras va a proponer para Bahía y para otras zonas que también estuvieron en emergencia, que hemos decretado, 36 cuotas sin interés para la compra de diferentes electrodomésticos, equipamiento, etcétera.

4- Beneficios impositivos

Exención por un año del impuesto inmobiliario urbano

Exención de la primera cuota del impuesto automotor. Luego no pagarán durante un año fiscal quienes puedan demostrar la afectación del vehículo.

Se trata de una inversión de más de $10.000 millones.

“Son de dos naturaleza. El primero para el impuesto inmobiliario urbano que durante un año no se va a cobrar. Y después para el caso de patentes de los automóviles, en primer lugar la primera cuota, la que viene ahora, que es la primera anual, también esa primera cuota no se va a pagar en las zonas inundadas o en Bahía. Y luego, no van a pagar durante un año fiscal la patente aquellos que de alguna forma, que vamos a implementar, puedan demostrar la afectación del vehículo”.

5 - Transporte

Durante 30 días corridos la Provincia de Buenos Aires se hará cargo del boleto del transporte público.

“Hablamos con el Ministro del Transporte de varias cosas, pero me parece importante porque hoy vi circulando transporte público ya, y durante 30 días corridos, la Provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo de los boletos del transporte en Bahía, es decir que va a ser gratuito para el usuario, el colectivo, el transporte, para que se pueda circular en las líneas que se puedan ir habilitando durante los próximos 30 días, se hace cargo de la Provincia de Buenos Aires”.

6 - Línea de subsidios no reembolsables para hogares de menores ingresos afectados por la inundación

Alcanzará a 33 mil hogares y ascenderá a $800 mil por hogar. Una inversión de $26.000 millones.

“Esto es muy importante, requiere algunas aclaraciones y precisiones que vamos a ver después, yo simplemente lo quiero anunciar, es una línea de subsidios no reembolsables para los hogares de menores ingresos afectados por la inundación. Calculamos a través de las estadísticas y trabajando en conjunto con el municipio que se tratan de 33.000 hogares de menores ingresos afectados por la inundación. Bueno, ahí va a haber un subsidio no reembolsable por una vez de 800.000 pesos para estos 33.000 hogares”.

“Quiero dejar algo en claro, más allá de esto no es crédito, esto es un aporte no reembolsable para el hogar para que pueda reponer al menos parte de lo que se perdió con la inundación. Quiero decir que la implementación, se va a realizar a través del municipio y va a llevar algún tiempo, tanto los mecanismos de inscripción, de acreditación, así que el municipio va a poner en marcha por supuesto con la colaboración de la provincia, supongo que la semana que viene ya estará habilitado el registro”.

7 - Educación

Se distribuirán más de 7 mil kits escolares y guardapolvos, y empezará inmediatamente la reparación de la infraestructura escolar afectada.

“En educación, vamos a estar trayendo mobiliario, algo así como 7.000 kits escolares con mochilas. En estos días vamos a traer guardapolvos también para los pibes y pibas, eso por cuenta del Ministerio de Educación. Y vamos a empezar inmediatamente la reparación de la infraestructura, los edificios escolares que se vieron afectados, hay algunos que se han visto afectados levemente, otros gravemente y algunos que no están afectados o podrían emplearse. Nosotros apuntamos, y esto lo va a ir anunciando nuestro Ministerio o a través del Municipio mejor, cuándo se van a ir poniendo en funcionamiento los establecimientos escolares”.

“Por supuesto que contamos no sólo con los problemas de infraestructura, sino con familias afectadas y con trabajadores y trabajadoras, docentes, directivos también afectados, con lo cual va a llevar un tiempo, nuestra idea es poder abrir las escuelas, eso lo estamos haciendo y luego ir recuperando paulatinamente, progresivamente las actividades escolares plenas, pero ir teniendo los espacios disponibles para la comunidad y para los pibes y pibas, si bien la vuelta a la normalidad en materia del dictado de clases seguramente lleve un tiempo y sea bastante heterogéneo según lo que ocurrió en cada uno de los establecimientos”.

8- Salud

Se invertirán $22.000 millones para reparar y poner en funcionamiento en su totalidad al Hospital Penna.

“Estuve recorriendo, en el peor momento prácticamente, el Hospital Penna, además estuvo el Ministro Kreplak aquí en Bahía, haciendo ya las tareas de puesta en funcionamiento del hospital, cuando recibimos la luz, después las tareas de limpieza, hemos estado enviando diferentes tipos de insumos, medicamentos, estamos con el hospital sosteniendo un funcionamiento que vamos a ir ampliando a medida que podamos recuperar la zona del hospital más afectada”.

“Hay zonas muy afectadas, la zona de complejidad de emergencias, los quirófanos, la verdad que muy muy afectadas en materia de infraestructura y también en materia de equipamiento. Hoy me han dado la buena noticia que aparentemente se salvó el resonador que es un equipamiento de un millón de dólares que estuvimos acá con Fede inaugurándolo y poniendo en funcionamiento el equipo y hoy cuando lo vimos cubierto de barro y saliendo de ese momento”

“Pero hay otra parte del equipamiento y de la infraestructura que va a haber que reparar, hay ya cuadrillas trabajando, las hay también de cooperativa, de opiso, estamos trabajando para recuperar el hospital y esto estimamos que va a ser una inversión de 22 mil millones de pesos poner en funcionamiento el hospital, donde previmos también pero lo anunciaremos en su momento, hacer algo de infraestructura nueva porque lo requería el hospital y lo vamos a poder hacer”.

9- Desarrollo de la Comunidad

Se traerán insumos y materiales para la construcción, y habrá acompañamiento para el mejoramiento habitacional. Se trata de una inversión de $5.600 millones.

El OPISU trabajará en pavimento, desagües, alumbrado público y equipamiento, destinando $8.000 millones.



“En conjunto con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el ministerio de Vivienda, de Hábitat, van a, por un lado, traer insumos y materiales para la construcción; eso es un programa que nos va a permitir que aquel que necesite materiales, poder distribuirlos, y también algún acompañamiento en el mejoramiento habitacional, esto por 5.600 millones de pesos”. Y luego OPISU, creo que este es el décimo anuncio, va a estar trabajando en pavimento, desagües, alumbrado público, equipamiento, por 8.000 millones de pesos que hemos destinado. Y termino, porque ya han sido múltiples los anuncios".

10 - Infraestructura

15 mil millones de pesos destinado al arreglo de puentes.

80 mil millones para la reconstrucción del Canal Maldonado.

Fondo especial para la reparación de la infraestructura

“Con el ministro Katopodis estuvimos trabajando, no es lo que representa un plan de reconstrucción o un plan más profundo de infraestructura, sino simplemente lo que tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad y las cuestiones básicas. En primer lugar, los puentes. Ustedes saben, los hemos recorrido también, Fede, los puentes sobre el Canal Maldonado. Si no me equivoco, de los 15, hay 5 funcionando. Bueno, hay 4 sobre los que vamos a hacer un abordaje temprano, rápido, para poder recobrar 9 puentes, y luego los restantes que requieren intervenciones más profundas, ya estuvo la gente de infraestructura también mirando, así que estas son obras por 15.000 millones de pesos que vamos a tener que invertir solo en poner a funcionar aquello que se rompió”.

“Y luego la reconstrucción del Canal Maldonado, que es una obra más profunda, más ambiciosa, que además va a requerir otro tipo de intervenciones, por supuesto que son las placas, pero son varias cosas más, es una obra de 80.000 millones de pesos. Esa obra la vamos a encarar lo antes posible, pero por supuesto que son obras que van a requerir más tiempo. Y luego hay una estimación solo de infraestructura urbana, que hay que reparar de aproximadamente 75.000 millones de pesos, así que vamos a crear un fondo especial para la reparación de la infraestructura que vamos a poner en funcionamiento cuanto antes”.