El mandatario asistió este domingo al Gran Premio Coronación del Turismo Carretera (TC) que se disputó en el Autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata.

Ads

En ese marco, Kicillof afirmó: “Desde el Gobierno bonaerense estamos acompañando esta enorme fiesta del automovilismo, un deporte sumamente popular en nuestra provincia”.

“Ver al autódromo de La Plata repleto es un orgullo que nos impulsa a seguir trabajando para fortalecer las actividades deportivas y que puedan ser disfrutadas por todas las familias”, agregó acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Julio Alak; y el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane.

Ads

Durante la jornada en la que Agustín Canapino, oriundo de Arrecifes, ganó la carrera y se consagró ganador de la Copa de Oro 2025, el Gobernador recorrió la zona de boxes y la grilla de partida. Asimismo, Kicillof y Bianco recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades del autódromo.

En tanto, Bianco subrayó: “Agradezco a las autoridades de la Asociación Corredores de Turismo Carretera por el trabajo que realizamos durante todo el año: estamos viviendo la final en la Provincia y disfrutando de un campeón bonaerense”.

Ads

Participaron la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; el presidente de AUBASA, José Arteaga; y el gerente general, Pablo Ceriani.