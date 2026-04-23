Kicillof asume este viernes la Presidencia del PJ bonaerense y sigue ganando terreno de cara a 2027
En medio de una interna que no se aplaca, el Gobernador tomará el control del Partido Justicialista de la Provincia, un movimiento estratégico crucial para potenciar su candidatura presidencial.
Este viernes el Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se congregará a las 14.00 en la sede partidaria de la calle 54 N° 618 de La Plata, para proclamar sus autoridades y Axel Kicillof asumirá oficialmente la conducción del espacio.
Desde el gobierno bonaerense, buscando no generar rispideces, aclararon que no habrá acto ni movilización; será una instancia estrictamente formal.
En la convocatoria que se dio a conocer se enumeran los temas que se discutirán, incluyendo el análisis de la situación política en la coyuntura actual, la distribución de cargos, el proceso de afiliación y la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria.
De esta manera, Kicillof desplazará del cargo a Máximo Kirchner, haciendo avanzar su espacio por sobre el cristinismo duro con vistas a los comicios del año próximo.
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