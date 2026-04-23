Este viernes el Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se congregará a las 14.00 en la sede partidaria de la calle 54 N° 618 de La Plata, para proclamar sus autoridades y Axel Kicillof asumirá oficialmente la conducción del espacio.

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Desde el gobierno bonaerense, buscando no generar rispideces, aclararon que no habrá acto ni movilización; será una instancia estrictamente formal.

En la convocatoria que se dio a conocer se enumeran los temas que se discutirán, incluyendo el análisis de la situación política en la coyuntura actual, la distribución de cargos, el proceso de afiliación y la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria.

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De esta manera, Kicillof desplazará del cargo a Máximo Kirchner, haciendo avanzar su espacio por sobre el cristinismo duro con vistas a los comicios del año próximo.

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