"Otros gobiernos empezaron a ocultar, a condicionar, como el caso Chocobar o el caso Maldonado. Nuestro gobierno no tolera, protege ni oculta la violencia institucional. Nosotros estamos a disposición de la Justicia, que tendrá que determinar varias cosas, primero si hubo sobreventa", sentenció Axel Kicillof en declaraciones televisivas sobre los incidentes en La Plata durante Gimnasia - Boca.

Y añadió: "Los hechos fueron muy peculiares, no es lo que ocurre usualmente. Treinta mil personas entran sin ningún inconveniente. Ahí se cierra la puerta y se desencadena esta locura. Si fuera usual, tendría que pasar todos los fines de semana. No le resto importancia, al revés, le pone foco a lo que pasó".

"El Ministro (Sergio Berni) estuvo inmediatamente de acuerdo con apartar al jefe del operativo. Esa persona es la que hoy está detenida porque actuó el fiscal. Por eso digo no encubrimos, esa noche lo echamos de la fuerza".

"La policía bonaerense está conformada por 100 mil hombres y es, creo, la fuerza más grande del continente. El ministro está a cargo de esa fuerza con todas esas condiciones. Hay que transformarla, pero no pensemos que esto se puede resolver mágicamente. No es cuestión que se cambian todos los mandos. Berni no está acusado en ningún hecho de corrupción y trabaja con muchísima dedicación", concluyó el Gobernador.