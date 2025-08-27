Axel Kicillof encabezó el cierre del primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables en el municipio de Ensenada junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria.

Ads

En ese marco, Kicillof afirmó: “Mientras todos los países del mundo están defendiendo sus industrias y sus fuentes de trabajo, en Argentina tenemos un presidente como Milei que representa a intereses extranjeros y pone en riesgo el empleo, la producción y la ciencia”. “A pesar de haber tenido muchas experiencias neoliberales, nunca antes un Gobierno nacional había resignado nuestra soberanía de esta manera: el daño es enorme en lo inmediato, pero las consecuencias son aún peores para el futuro de nuestro país”, agregó.

También participaron el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid; el intendente local, Mario Secco, y su par de Berisso, Fabián Cagliardi; el diputado nacional Hugo Yasky; y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José María Lojo. El evento se lanzó como un espacio de discusión sobre los efectos adversos del decreto presidencial 340/2025 -rechazado por ambas cámaras del Congreso Nacional- que afectaba directamente a la Marina Mercante y al desarrollo de la industria naval. Al respecto, Correa señaló: “Como Estado bonaerense denunciamos la desregulación portuaria, marítima y fluvial que quiere llevar adelante el Gobierno nacional, ya que ataca a la soberanía y a los derechos laborales”.

Ads

“Estamos viendo un ataque sin precedentes contra los trabajadores, con el único fin de impulsar un modelo de redistribución regresiva de la riqueza y de apropiación de nuestros recursos en pocas manos”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Lo hacen con especial dureza contra quienes trabajan en nuestros puertos y en la industria naval porque saben que ellos han sido siempre defensores de un modelo de país con soberanía y perspectiva de futuro”.

Ads

Bajo la consigna “Soberanía, trabajo digno y salarios justos”, las federaciones que nuclean a los sindicatos del sector marítimo y de la industria naval desarrollaron este encuentro del que participaron más de 200 dirigentes gremiales y referentes del sector empresario.

“Hemos discutido los intereses marítimos de nuestro país desde el entramado portuario, la industria naval, la pesca y la proyección del Canal Magdalena: debatir cada uno de estos puntos es pensar en el crecimiento y en el desarrollo de la Argentina”, subrayó Schmid. "Este encuentro se lleva adelante en una ciudad industrial que aporta mucho al PBI del país y a la que el Gobierno nacional solo le responde con obras paradas y ajuste”, sostuvo Secco y agregó: “Frente a esto, valoramos mucho el acompañamiento al movimiento obrero que se realiza desde la Provincia y el compromiso por no permitir que la motosierra entre a nuestros municipios”.

Por último, Kicillof remarcó: “Así como de la organización de los trabajadores salió el rechazo al decreto 340, también es desde la planificación del movimiento obrero como deben nacer los proyectos y las leyes que necesitamos para recuperar la soberanía en nuestros mares”. “Terminemos con la indiferencia y el inmovilismo: el 7 de septiembre votemos a las y los legisladores que nunca van a aflojar y que van a trabajar para ponerle un freno a Milei”, concluyó.