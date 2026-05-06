Axel Kicillof encabezó la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en General Guido, donde además puso en funcionamiento el SUM de la Escuela Secundaria N°2. Fue junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente local, Carlos Rocha.

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Al respecto, Kicillof afirmó: “Este nuevo centro de salud, así como el SUM y los paneles solares para las escuelas, eran necesidades impostergables de la comunidad de General Guido”. “Por eso, esta jornada de inauguraciones que traen bienestar a los vecinos y vecinas refuta la premisa fundamental de quienes apuntan a privatizarlo todo: si estas obras no las hacía el Estado, no las iba a hacer nadie”, agregó.

“Como consecuencia de las políticas de Javier Milei estamos viviendo una situación crítica en el sistema de salud: no solo tener una prepaga es inalcanzable para la mayoría, sino que además muchos se quedaron sin trabajo y perdieron el acceso a la obra social”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires redoblamos los esfuerzos para acompañar a los bonaerenses: seguimos inaugurando centros de salud y, mientras el Gobierno nacional destruye el programa Remediar, nosotros decidimos expandir el programa de entrega de medicamentos gratuitos”.

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A partir de una inversión de $2.618 millones, el CAPS “René Favaloro” cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno odontológico y uno ginecológico, además de vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Se trata del N°204 inaugurado durante la gestión y beneficiará a más de 3.200 vecinos y vecinas.

“Quiero agradecer al Gobierno de la provincia por hacer posible este establecimiento que nos permitirá ampliar la asistencia y mejorar la calidad de atención que necesita la comunidad de nuestro distrito”, sostuvo Rocha.

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En tanto, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inauguraron la ampliación de la Escuela Secundaria N°2 de Labardén que contempló un SUM y un espacio destinado a cocina, dependencias y sanitarios, que será equipado con mobiliario de la Fábrica Provincial.

Además, el Gobernador y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, recorrieron la instalación de paneles solares en la Escuela Primaria N°7 “Mariano Moreno”, que garantiza que el establecimiento rural cuente con electricidad y acceso a internet. Asimismo, se entregó al municipio luminarias led para la vía pública, reflectores para clubes deportivos, bicicletas, bibliotecas ambientales para establecimientos educativos y plantas nativas para espacios verdes del distrito.

Por último, Kicillof afirmó: “En los distritos del interior las y los bonaerenses saben muy bien que un Estado presente es indispensable para ampliar sus derechos y generar mejores oportunidades”. “Aquí no hay lugar para la motosierra, que solo genera vacío, indiferencia y exclusión: en la Provincia trabajamos para que todos y todas tengan más y mejor salud, educación, seguridad y trabajo”, concluyó.

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Kicillof entregó 299 escrituras gratuitas a familias de Dolores

El gobernador encabezó el acto de entrega de 299 escrituras gratuitas para familias de Dolores. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente local, Juan Pablo García.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos muy felices de estar nuevamente en Dolores para entregar escrituras gratuitas: esto no es un regalo del Gobierno, es un derecho de cada uno de los y las bonaerenses”. “Muchas veces para que los derechos se cumplan hace falta un Estado presente, con sensibilidad y eficiencia: eso es lo que hacemos cuando trabajamos codo a codo con los intendentes para que las familias puedan tener, después de tanta espera, su título de propiedad”, agregó.

“No se puede hablar realmente de libertad si primero no aseguramos la igualdad y la justicia social: con este programa estamos demostrando que donde hay una necesidad, hay una política pública que da respuestas”, sostuvo el Gobernador y agregó: “También entregamos una ambulancia, la Nº431 en la Provincia: lo hacemos porque estamos convencidos de que el acceso a la salud no puede depender ni del poder adquisitivo de los vecinos ni del código postal de donde vivan”.

En el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, se entregaron 299 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito. De esta manera, son 832 las escrituras entregadas en el municipio desde el inicio de la gestión.

Asimismo, Kicillof y el ministro de Salud hicieron entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico, y suscribieron un convenio de apoyo financiero para obras en el Hospital Municipal “San Roque” y para reparación de equipamiento.

“Agradecemos las escrituras, la ambulancia y los materiales que cada ministerio provincial nos entregó para llevar soluciones a los vecinos: con trabajo, solidaridad y esfuerzo estamos mejorando la calidad de vida de la comunidad de Dolores”, subrayó el intendente García.

Además, acompañado por la ministra Vilar, se entregó un camión con caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, indumentaria para los trabajadores de las plantas de reciclado, luminarias viales y herramientas para la atención de emergencias climáticas. En tanto, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se distribuyeron 750 ejemplares de árboles a clubes, escuelas y productores rurales.

Durante la jornada, Kicillof visitó la nueva planta de alfajores “Don Abel”, que se inaugurará el 25 de mayo. Se trata de la primera fábrica sustentable de Dolores, y para su desarrollo contó con el acompañamiento de los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agrario y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, así como con el apoyo del Banco Provincia a través de las líneas “Impulso productivo” y “MiPyme”.

Asimismo, junto a la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, se suscribió un convenio para la construcción de cordón cuneta en el Barrio Favaloro.