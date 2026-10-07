El gobernador Axel Kicillof desarrolló su agenda este miércoles en dos distritos de la cuarta sección, Carlos Casares y 9 de Julio. En el primero de ellos inauguró un Centro de Formación Integral (CFI) donde participó el intendente local, Daniel Stadnik.

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Además, en Casares el gobernador anunció que iniciarán las obras de construcción de un acueducto para mejorar el servicio del agua. El Acueducto French - Carlos Casares cuenta con financiamiento del BID y una inversión de $23.950 millones.

En ese marco, Kicillof afirmó: "En medio de tantas dificultades, vamos a poner en marcha una obra muy esperada por Carlos Casares: un acueducto de 30 kilómetros para garantizar el acceso al agua en el municipio". "A pesar de que el Gobierno nacional paralizó todos los proyectos, nosotros seguimos haciendo un gran esfuerzo para sostener las obras que traen soluciones concretas a los problemas de las familias bonaerenses", agregó.

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En tanto, el nuevo CFI N°1 -lindero a la Escuela de Educación Especial N°501- es el primer establecimiento del partido que está destinado a jóvenes con discapacidad para nivel secundario. Mediante una inversión de $240 millones, las instalaciones ofrecen un espacio adaptado para fortalecer las trayectorias educativas, promover la inclusión social y brindar herramientas para la inserción laboral.

"Estar inaugurando este nuevo edificio representa más y mejor escuela pública en la modalidad de educación especial. Eso es un motivo de celebración, pero también una oportunidad para reflexionar acerca de lo que está pasando en nuestro país", sostuvo el Gobernador, y añadió: "Es preocupante lo que sucede a nivel nacional con la atención a las personas con discapacidad y la obsesión permanente por atacar al sistema educativo: Milei provocó un abandono absoluto que busca destruir la escuela pública, una de las tradiciones más valiosas de nuestro país".

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Además, Kicillof y Stadnik pusieron en funcionamiento la nueva planta de oxígeno medicinal ubicada en el predio del Hospital Municipal “Julio F. Ramos”. Allí también se realizaron tareas de puesta en valor en consultorios externos, sector de internación y depósito de farmacia, entre otros espacios del hospital. "A pesar del contexto de crisis que se da a nivel nacional, en Carlos Casares seguimos avanzando junto al Gobierno provincial con más obras en materia de educación y salud para traer bienestar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", subrayó Stadnik.

Durante la jornada, el Gobernador junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, encabezaron la entrega de dos viviendas y de 562 títulos de propiedad gratuitos para familias del distrito. Asimismo, se entregó al municipio un camión adquirido mediante un leasing del Banco Provincia, una camioneta para garantizar el acceso de estudiantes a la Escuela de Educación Especial N°1, kits para la gestión del riesgo y emergencia climática, y equipamiento para trabajadores del sistema de reciclado. Por último, las autoridades visitaron el camión oftalmológico de la Fundación Banco Provincia, donde se atienden consultas y confeccionan anteojos.

Kicillof entregó escrituras gratuitas a familias de Nueve de Julio

En la continuidad de su recorrida, el gobernador encabezó el acto de entrega de 370 escrituras gratuitas para familias de Nueve de Julio, junto al ministro Mena; y la intendenta local, María José Gentile (PRO).

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En ese marco, Kicillof afirmó: “La comunidad de Nueve de Julio sabe que puede contar con nosotros para encarar las obras, las inversiones y las políticas públicas que hacen falta en el municipio: hoy traemos escrituras gratuitas que garantizan seguridad jurídica, computadoras para los estudiantes y nuevos patrulleros para la prevención del delito”. "Frente a un Gobierno nacional que desertó de sus responsabilidades, acá hay una gestión provincial que trabaja codo a codo con los municipios, por encima de las diferencias políticas, para llevarles respuestas concretas a los vecinos y vecinas”, agregó.

"Atravesamos una situación gravísima por las políticas de un Presidente que cree que no debe existir el Estado y que cada uno tiene que arreglarse como pueda”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Cuando Milei desfinancia programas educativos y les recorta los presupuestos a las universidades no solo está privando a los pibes que sueñan con tener una profesión; está, por sobre todas las cosas, destruyendo el desarrollo colectivo de una sociedad que quiere tener un futuro mejor".

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa", se entregaron 370 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De esta manera, son 1.132 las escrituras otorgadas en Nueve de Julio desde el inicio de la gestión.

Asimismo, se hizo entrega de 114 netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes de 12 escuelas secundarias y de educación especial del municipio.

Por su parte, Gentile subrayó: “Es una jornada para agradecer el compromiso de la Provincia y demostrar que con el trabajo conjunto estamos mejorando la vida de nuestra comunidad: el avance de la obra para potenciar la capacidad energética local, el fortalecimiento de la policía rural, las escrituras gratuitas entregadas y las computadoras para nuestros estudiantes son una muestra de ello”.

Durante la jornada, el Gobernador y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento dos nuevos móviles 4x4 para reforzar el patrullaje en el distrito. Además, se entregaron al municipio un camión caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, indumentaria para trabajadores del sistema de reciclado y plantas nativas para espacios verdes.