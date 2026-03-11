Este miércoles, Axel Kicillof encabezará la inauguración de la Escuela Primaria N°25 en General Rodríguez, donde además entregará patrulleros y recorrerá las obras del destacamento policial de ese distrito.

Más tarde, el mandatario bonaerense llegará a Moreno para poner en marcha el Jardín de Infantes N°932, una obra que también había quedado paralizada por el Gobierno nacional y fue retomada por la Provincia.

Vale destacar que este martes Kicillof inauguró seis edificios educativos en Ezeiza, y envió un mensaje a Javier Milei: "El Presidente busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”.

De esta manera, el Gobernador sigue con su agenda por la Provincia buscando erigirse como la principal figura de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

