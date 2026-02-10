"Lo del acuerdo con Estados Unidos no es ningún acuerdo, es un pacto de adhesión. Podrían haberlo hecho en cinco minutos, Bangladesh acaba de firmar uno idéntico. Esta gente no negoció nada, son unos chantas vende patria”, sostuvo Axel Kicillof en declaraciones televisivas.

“Uno mira la cantidad de concesiones, la cantidad de obligaciones... es tremendo. Es tan obsceno que ya no se sabe ni por dónde empezar, no sacamos nada de eso para la Argentina”, añadió el mandatario bonaerense.

Tras el anuncio del acuerdo comercial firmado entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos la semana pasada, en un escenario de relación estratégica que Milei busca construir con Donald Trump, comenzó a circular la letra chica del pacto, donde se perciben fuertes desequilibrios a favor del país norteamericano.

